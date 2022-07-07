https://ria.ru/20220707/kaliningrad-1800913591.html

В Кремле рассказали о работе по решению проблемы с транзитом в Калининград

В Кремле рассказали о работе по решению проблемы с транзитом в Калининград - РИА Новости, 07.07.2022

В Кремле рассказали о работе по решению проблемы с транзитом в Калининград

Москва по соответствующим каналам ведет интенсивную работу по решению проблемы с транзитом в Калининградскую область, который ограничила Литва, сообщил... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T13:19

2022-07-07T13:19

2022-07-07T13:20

россия

экономика

калининград

калининградская область

прибалтика

антон алиханов

санкции в отношении россии

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Москва по соответствующим каналам ведет интенсивную работу по решению проблемы с транзитом в Калининградскую область, который ограничила Литва, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Эта тема чрезвычайно важная для нас, проводится по соответствующим каналам интенсивная работа с целью решения этой проблемы. Вот все, что я могу сказать. И по-прежнему, естественно, мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему", - подчеркнул Песков.Также он прокомментировал слова губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который заявил, что ответом на блокаду транзита в Калининград может стать полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику."Это точка зрения руководителя региона. Естественно, регион и его руководство тоже формулируют свои предложения к возможным действиям, если иные методы окажутся безрезультатными. Это вполне нормальная практика", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220707/kaliningrad-1800906045.html

россия

калининград

калининградская область

прибалтика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, калининград, калининградская область, прибалтика, антон алиханов, санкции в отношении россии, дмитрий песков