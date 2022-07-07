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В Кремле рассказали о работе по решению проблемы с транзитом в Калининград - РИА Новости, 07.07.2022
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В Кремле рассказали о работе по решению проблемы с транзитом в Калининград
В Кремле рассказали о работе по решению проблемы с транзитом в Калининград - РИА Новости, 07.07.2022
В Кремле рассказали о работе по решению проблемы с транзитом в Калининград
Москва по соответствующим каналам ведет интенсивную работу по решению проблемы с транзитом в Калининградскую область, который ограничила Литва, сообщил... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:19
2022-07-07T13:20
россия
экономика
калининград
калининградская область
прибалтика
антон алиханов
санкции в отношении россии
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Москва по соответствующим каналам ведет интенсивную работу по решению проблемы с транзитом в Калининградскую область, который ограничила Литва, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Эта тема чрезвычайно важная для нас, проводится по соответствующим каналам интенсивная работа с целью решения этой проблемы. Вот все, что я могу сказать. И по-прежнему, естественно, мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему", - подчеркнул Песков.Также он прокомментировал слова губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который заявил, что ответом на блокаду транзита в Калининград может стать полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику."Это точка зрения руководителя региона. Естественно, регион и его руководство тоже формулируют свои предложения к возможным действиям, если иные методы окажутся безрезультатными. Это вполне нормальная практика", - сказал Песков.
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калининград
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россия, экономика, калининград, калининградская область, прибалтика, антон алиханов, санкции в отношении россии, дмитрий песков
13:19 07.07.2022 (обновлено: 13:20 07.07.2022)
 
В Кремле рассказали о работе по решению проблемы с транзитом в Калининград

Песков заявил, что идет интенсивная работа по решению проблемы с транзитом в Калининград

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкГрузовой автомобиль недалеко от КПП "Чернышевское" в Калининградской области в районе границы с Литвой
Грузовой автомобиль недалеко от КПП Чернышевское в Калининградской области в районе границы с Литвой - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Грузовой автомобиль недалеко от КПП "Чернышевское" в Калининградской области в районе границы с Литвой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Москва по соответствующим каналам ведет интенсивную работу по решению проблемы с транзитом в Калининградскую область, который ограничила Литва, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Эта тема чрезвычайно важная для нас, проводится по соответствующим каналам интенсивная работа с целью решения этой проблемы. Вот все, что я могу сказать. И по-прежнему, естественно, мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему", - подчеркнул Песков.
Центр Калининграда - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
12:54
Путин пока не планирует посещать Калининград, заявили в Кремле
Также он прокомментировал слова губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который заявил, что ответом на блокаду транзита в Калининград может стать полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику.
"Это точка зрения руководителя региона. Естественно, регион и его руководство тоже формулируют свои предложения к возможным действиям, если иные методы окажутся безрезультатными. Это вполне нормальная практика", - сказал Песков.
 
РоссияЭкономикаКалининградКалининградская областьПрибалтикаАнтон АлихановСанкции в отношении РоссииДмитрий Песков
 
 
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