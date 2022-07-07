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Литва выступила против создания зеленых коридоров с Калининградом - РИА Новости, 07.07.2022
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Литва выступила против создания зеленых коридоров с Калининградом
Литва выступила против создания зеленых коридоров с Калининградом - РИА Новости, 07.07.2022
Литва выступила против создания зеленых коридоров с Калининградом
Вильнюс не допускает возможности зеленых коридоров для транзита российских товаров в Калининградскую область, заявила советник президента Литвы Аста Скайсгирите РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T11:25
2022-07-07T14:27
в мире
литва
россия
калининград
еврокомиссия
санкции в отношении россии
маркус эдерер
гитанас науседа
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Вильнюс не допускает возможности зеленых коридоров для транзита российских товаров в Калининградскую область, заявила советник президента Литвы Аста Скайсгирите в эфире Национального радио и телевидения."Политика Литвы до сих пор — нужно запретить транзит санкционированных товаров и осуществлять контроль. Момент контроля должен обязательно остаться, и когда кто-то публично говорит о зеленых коридорах, об этом не может быть даже мысли, чтобы Литва не контролировала на своей территории, что следует, куда следует и почему следует", — сказала она.Советник президента подчеркнула, что сейчас литовские дипломаты обсуждают с Еврокомиссией текст будущего документа с разъяснениями по поводу транзита. "И это хорошо, это не тот случай, когда ЕК только велит, а мы только исполняем", — добавила Скайсгирите.Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно 50 процентов от всего объема перевозок.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.Литовские власти утверждают, что только выполняли санкции ЕС. При этом президент Гитанас Науседа заявлял, что республика не пойдет на уступки России в этом вопросе.По словам губернатора Калининградской области Антон Алиханова, ожидается дипломатическое решение проблемы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со своей стороны, сообщил, что в Кремле ведется соответствующая работа.
https://ria.ru/20220707/evropa-1800707395.html
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в мире, литва, россия, калининград, еврокомиссия, санкции в отношении россии, маркус эдерер, гитанас науседа, мария захарова
11:25 07.07.2022 (обновлено: 14:27 07.07.2022)
 
Литва выступила против создания зеленых коридоров с Калининградом

Советник президента Литвы Скайсгирите отвергла возможность зеленых коридоров в Калининград

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожная сортировочная станция в Калининграде
Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Вильнюс не допускает возможности зеленых коридоров для транзита российских товаров в Калининградскую область, заявила советник президента Литвы Аста Скайсгирите в эфире Национального радио и телевидения.
"Политика Литвы до сих пор — нужно запретить транзит санкционированных товаров и осуществлять контроль. Момент контроля должен обязательно остаться, и когда кто-то публично говорит о зеленых коридорах, об этом не может быть даже мысли, чтобы Литва не контролировала на своей территории, что следует, куда следует и почему следует", — сказала она.
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Советник президента подчеркнула, что сейчас литовские дипломаты обсуждают с Еврокомиссией текст будущего документа с разъяснениями по поводу транзита.
"И это хорошо, это не тот случай, когда ЕК только велит, а мы только исполняем", — добавила Скайсгирите.
Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно 50 процентов от всего объема перевозок.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.
Литовские власти утверждают, что только выполняли санкции ЕС. При этом президент Гитанас Науседа заявлял, что республика не пойдет на уступки России в этом вопросе.
По словам губернатора Калининградской области Антон Алиханова, ожидается дипломатическое решение проблемы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со своей стороны, сообщил, что в Кремле ведется соответствующая работа.
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В миреЛитваРоссияКалининградЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииМаркус ЭдерерГитанас НауседаМария Захарова
 
 
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