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Умер актер Джеймс Каан - РИА Новости, 07.07.2022
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Культура
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Умер актер Джеймс Каан
Умер актер Джеймс Каан - РИА Новости, 07.07.2022
Умер актер Джеймс Каан
Американский актер Джеймс Каан, наиболее известный по роли Сантино Корлеоне в фильме Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец", скончался в возрасте 82 лет,... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T21:35
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культура
фрэнсис форд коппола
марлон брандо
аль пачино
культура
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Американский актер Джеймс Каан, наиболее известный по роли Сантино Корлеоне в фильме Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец", скончался в возрасте 82 лет, сообщается на его странице в Twitter."С глубокой печалью сообщаем, что Джимми умер вечером 6 июля", - говорится в сообщении.За роль старшего сына дона Вито Корлеоне актер был номинирован на премии "Оскар" и "Золотой глобус". Помимо "Крестного отца" Каан запомнился зрителям по таким фильмам, как "Люди дождя" (1969), "Игрок" (1974) и "Вор" (1981).Фильм "Крестный отец", повествующий о преступном бизнесе семьи Корлеоне, был снят Фрэнсисом Фордом Копполой в 1972 году. В главных ролях снялись Марлон Брандо и Аль Пачино. Фильм получил три премии "Оскар". Позже вышли еще две серии "Крестного отца". Долгое время первая часть эпопеи оставалась самым кассовым фильмом.
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фрэнсис форд коппола, марлон брандо, аль пачино, культура, новости культуры
21:35 07.07.2022
 
Умер актер Джеймс Каан

Умер актер Джеймс Каан, снявшийся в "Крестном отце"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктеры Джеймс Каан и Клайв Оуэн
Актеры Джеймс Каан и Клайв Оуэн - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актеры Джеймс Каан и Клайв Оуэн. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Американский актер Джеймс Каан, наиболее известный по роли Сантино Корлеоне в фильме Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец", скончался в возрасте 82 лет, сообщается на его странице в Twitter.
"С глубокой печалью сообщаем, что Джимми умер вечером 6 июля", - говорится в сообщении.
За роль старшего сына дона Вито Корлеоне актер был номинирован на премии "Оскар" и "Золотой глобус". Помимо "Крестного отца" Каан запомнился зрителям по таким фильмам, как "Люди дождя" (1969), "Игрок" (1974) и "Вор" (1981).
Фильм "Крестный отец", повествующий о преступном бизнесе семьи Корлеоне, был снят Фрэнсисом Фордом Копполой в 1972 году. В главных ролях снялись Марлон Брандо и Аль Пачино. Фильм получил три премии "Оскар". Позже вышли еще две серии "Крестного отца". Долгое время первая часть эпопеи оставалась самым кассовым фильмом.
 
КультураФрэнсис Форд КопполаМарлон БрандоАль ПачиноКультураНовости культуры
 
 
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