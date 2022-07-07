https://ria.ru/20220707/kaan-1801079778.html

Умер актер Джеймс Каан

Умер актер Джеймс Каан - РИА Новости, 07.07.2022

Умер актер Джеймс Каан

Американский актер Джеймс Каан, наиболее известный по роли Сантино Корлеоне в фильме Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец", скончался в возрасте 82 лет,... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T21:35

2022-07-07T21:35

2022-07-07T21:35

культура

фрэнсис форд коппола

марлон брандо

аль пачино

культура

новости культуры

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Американский актер Джеймс Каан, наиболее известный по роли Сантино Корлеоне в фильме Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец", скончался в возрасте 82 лет, сообщается на его странице в Twitter."С глубокой печалью сообщаем, что Джимми умер вечером 6 июля", - говорится в сообщении.За роль старшего сына дона Вито Корлеоне актер был номинирован на премии "Оскар" и "Золотой глобус". Помимо "Крестного отца" Каан запомнился зрителям по таким фильмам, как "Люди дождя" (1969), "Игрок" (1974) и "Вор" (1981).Фильм "Крестный отец", повествующий о преступном бизнесе семьи Корлеоне, был снят Фрэнсисом Фордом Копполой в 1972 году. В главных ролях снялись Марлон Брандо и Аль Пачино. Фильм получил три премии "Оскар". Позже вышли еще две серии "Крестного отца". Долгое время первая часть эпопеи оставалась самым кассовым фильмом.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

фрэнсис форд коппола, марлон брандо, аль пачино, культура, новости культуры