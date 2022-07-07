https://ria.ru/20220707/isk-1800872741.html

Суд отклонил иск Дудя*, оспаривавшего статус иноагента

Суд отклонил иск Дудя*, оспаривавшего статус иноагента - РИА Новости, 07.07.2022

Суд отклонил иск Дудя*, оспаривавшего статус иноагента

Лефортовский суд Москвы отклонил административный иск признанного в РФ иноагентом журналиста и блогера Юрия Дудя* к Минюсту, в котором он оспаривал данный... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T11:19

2022-07-07T11:19

2022-07-07T11:19

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

юрий дудь

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы отклонил административный иск признанного в РФ иноагентом журналиста и блогера Юрия Дудя* к Минюсту, в котором он оспаривал данный статус, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."В удовлетворении исковых требований отказать", - огласила решение судья Светлана Федюнина.В административном иске Дудь* просил признать незаконным ненаправление ему уведомления о включении в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Он также настаивал на незаконности самого решения, в связи с чем просил исключить его из реестра.Представитель Минюста в суде заявил, что иск не признает. Факт своевременной отправки и получения обсуждаемого уведомления зафиксирован.В ходе слушания делегаты Дудя* подтвердили, что они могут отказаться от требований, касающихся ненаправления уведомления, чтобы сконцентрироваться на оспаривании дискриминирующего, по их словам, статуса.Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов 15 апреля.*Признан лицом, выполняющим функции СМИ-иноагента

https://ria.ru/20220415/inoagenty-1783822968.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство юстиции рф (минюст россии), юрий дудь