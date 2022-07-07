https://ria.ru/20220707/isk-1800872741.html
Суд отклонил иск Дудя*, оспаривавшего статус иноагента
Суд отклонил иск Дудя*, оспаривавшего статус иноагента - РИА Новости, 07.07.2022
Суд отклонил иск Дудя*, оспаривавшего статус иноагента
Лефортовский суд Москвы отклонил административный иск признанного в РФ иноагентом журналиста и блогера Юрия Дудя* к Минюсту, в котором он оспаривал данный... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T11:19
2022-07-07T11:19
2022-07-07T11:19
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
юрий дудь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755349111_0:159:2633:1640_1920x0_80_0_0_8500f401391dc67dc4701a655077d43c.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы отклонил административный иск признанного в РФ иноагентом журналиста и блогера Юрия Дудя* к Минюсту, в котором он оспаривал данный статус, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."В удовлетворении исковых требований отказать", - огласила решение судья Светлана Федюнина.В административном иске Дудь* просил признать незаконным ненаправление ему уведомления о включении в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Он также настаивал на незаконности самого решения, в связи с чем просил исключить его из реестра.Представитель Минюста в суде заявил, что иск не признает. Факт своевременной отправки и получения обсуждаемого уведомления зафиксирован.В ходе слушания делегаты Дудя* подтвердили, что они могут отказаться от требований, касающихся ненаправления уведомления, чтобы сконцентрироваться на оспаривании дискриминирующего, по их словам, статуса.Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов 15 апреля.*Признан лицом, выполняющим функции СМИ-иноагента
https://ria.ru/20220415/inoagenty-1783822968.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755349111_0:0:2633:1976_1920x0_80_0_0_8144ee53b860eb99a5e9c105e76674ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство юстиции рф (минюст россии), юрий дудь
Суд отклонил иск Дудя*, оспаривавшего статус иноагента
Лефортовский суд отклонил иск блогера Дудя* к Минюсту об оспаривании статуса иноагента
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы отклонил административный иск признанного в РФ иноагентом журналиста и блогера Юрия Дудя* к Минюсту, в котором он оспаривал данный статус, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"В удовлетворении исковых требований отказать", - огласила решение судья Светлана Федюнина.
В административном иске Дудь* просил признать незаконным ненаправление ему уведомления о включении в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Он также настаивал на незаконности самого решения, в связи с чем просил исключить его из реестра.
Представитель Минюста в суде заявил, что иск не признает. Факт своевременной отправки и получения обсуждаемого уведомления зафиксирован.
В ходе слушания делегаты Дудя* подтвердили, что они могут отказаться от требований, касающихся ненаправления уведомления, чтобы сконцентрироваться на оспаривании дискриминирующего, по их словам, статуса.
Минюст РФ
внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов 15 апреля.
*Признан лицом, выполняющим функции СМИ-иноагента