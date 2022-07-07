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Суд отклонил иск Дудя*, оспаривавшего статус иноагента - РИА Новости, 07.07.2022
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Суд отклонил иск Дудя*, оспаривавшего статус иноагента
Суд отклонил иск Дудя*, оспаривавшего статус иноагента - РИА Новости, 07.07.2022
Суд отклонил иск Дудя*, оспаривавшего статус иноагента
Лефортовский суд Москвы отклонил административный иск признанного в РФ иноагентом журналиста и блогера Юрия Дудя* к Минюсту, в котором он оспаривал данный... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T11:19
2022-07-07T11:19
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
юрий дудь
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы отклонил административный иск признанного в РФ иноагентом журналиста и блогера Юрия Дудя* к Минюсту, в котором он оспаривал данный статус, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."В удовлетворении исковых требований отказать", - огласила решение судья Светлана Федюнина.В административном иске Дудь* просил признать незаконным ненаправление ему уведомления о включении в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Он также настаивал на незаконности самого решения, в связи с чем просил исключить его из реестра.Представитель Минюста в суде заявил, что иск не признает. Факт своевременной отправки и получения обсуждаемого уведомления зафиксирован.В ходе слушания делегаты Дудя* подтвердили, что они могут отказаться от требований, касающихся ненаправления уведомления, чтобы сконцентрироваться на оспаривании дискриминирующего, по их словам, статуса.Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов 15 апреля.*Признан лицом, выполняющим функции СМИ-иноагента
https://ria.ru/20220415/inoagenty-1783822968.html
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россия, министерство юстиции рф (минюст россии), юрий дудь
11:19 07.07.2022
 
Суд отклонил иск Дудя*, оспаривавшего статус иноагента

Лефортовский суд отклонил иск блогера Дудя* к Минюсту об оспаривании статуса иноагента

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЖурналист Юрий Дудь
Журналист Юрий Дудь - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы отклонил административный иск признанного в РФ иноагентом журналиста и блогера Юрия Дудя* к Минюсту, в котором он оспаривал данный статус, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"В удовлетворении исковых требований отказать", - огласила решение судья Светлана Федюнина.
Политолог, кандидат политических наук Екатерина Шульман - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 21:11
Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов Шульман*, Елкина* и Дудя*
В административном иске Дудь* просил признать незаконным ненаправление ему уведомления о включении в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Он также настаивал на незаконности самого решения, в связи с чем просил исключить его из реестра.
Представитель Минюста в суде заявил, что иск не признает. Факт своевременной отправки и получения обсуждаемого уведомления зафиксирован.
В ходе слушания делегаты Дудя* подтвердили, что они могут отказаться от требований, касающихся ненаправления уведомления, чтобы сконцентрироваться на оспаривании дискриминирующего, по их словам, статуса.
Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов 15 апреля.
*Признан лицом, выполняющим функции СМИ-иноагента
 
РоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Юрий Дудь
 
 
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