https://ria.ru/20220707/investproekty-1800984525.html

Глава Адыгеи рассказал сенаторам о ключевых инвестпроектах республики

Глава Адыгеи рассказал сенаторам о ключевых инвестпроектах республики - РИА Новости, 07.07.2022

Глава Адыгеи рассказал сенаторам о ключевых инвестпроектах республики

Горный экокурорт "Лагонаки" и промышленный парк под Краснодаром Глава являются основными инвестиционными проектами, с которыми местные жители связывают развитие РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T16:24

2022-07-07T16:24

2022-07-07T16:24

республика адыгея

мурат кумпилов

краснодар

тахтамукайский район

совет федерации рф

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КРАСНОДАР, 7 июл – РИА Новости. Горный экокурорт "Лагонаки" и промышленный парк под Краснодаром Глава являются основными инвестиционными проектами, с которыми местные жители связывают развитие республики, об этом рассказал сенаторам глава Адыгеи Мурат Кумпилов, сообщает пресс-служба руководителя региона.С 6 по 8 июля в преддверии празднования 100-летия со дня образования республики в Совете Федерации проходят дни Адыгеи. Программа мероприятий включает в себя ряд расширенных заседаний комитетов СФ, в ходе которых обсуждаются актуальные вопросы социально-экономического развития республики."Перспективы развития мы связываем с созданием экокурорта "Лагонаки" и промышленного парка в Тахтамукайском районе, рядом с Краснодаром. Реализация этих якорных проектов даст импульс развитию туризма и экономики региона в целом. Уже сегодня есть много инвесторов, желающих войти на площадку промпарка", – сказал Кумпилов.Развитие транспортной инфраструктуры власти связывают с увеличением турпотока и перспективным ростом туристкой привлекательности республики.Проект по созданию всесезонного экокурорта "Лагонаки" реализуется АНО "Красная поляна", он предусматривается использование Лагонакского нагорья для строительства 36 километров горнолыжных трасс, сноу-парка с различными фигурами и трассой для беговых лыж. Проект будет реализован до 2025 года, ожидается, что посещаемость экокурорта составит не менее полумиллиона человек в год.В Тахтамукайском районе Адыгеи, рядом с Краснодаром, республика реализует инвестиционный проект по созданию индустриального парка. Власти сообщали о планах нарастить его площадь с 200 гектаров до 1000 гектаров, построить ангары и обеспечить территорию инженерной инфраструктурой для инвесторов "под ключ".Делегацию Адыгеи возглавляет ее глава Мурат Кумпилов, он принял участие в заседании, посвященном созданию в регионе современной инфраструктуры. По его словам, благодаря поддержке федеральных властей правительству удалось решить ряд инфраструктурных вопросов. Он также отметил, что объемом финансирования инвестпроектов в республике достиг 77 миллиардов рублей, все они реализуются.

https://ria.ru/20220707/adygeya-1800962908.html

https://ria.ru/20220705/adygeya-1800310658.html

краснодар

тахтамукайский район

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Артем Смирнов

мурат кумпилов, краснодар, тахтамукайский район, совет федерации рф