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Комитет Совфеда поддержал закон, обобщающий нормы об иноагентах - РИА Новости, 07.07.2022
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Комитет Совфеда поддержал закон, обобщающий нормы об иноагентах
Комитет Совфеда поддержал закон, обобщающий нормы об иноагентах - РИА Новости, 07.07.2022
Комитет Совфеда поддержал закон, обобщающий нормы об иноагентах
Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в четверг закон, обобщающий действующие нормы законодательства об иноагентах. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:25
2022-07-07T12:25
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совет федерации рф
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в четверг закон, обобщающий действующие нормы законодательства об иноагентах.Совфед рассмотрит этот закон на заседании 8 июля.Документ вводит единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и определяет порядок включения и исключения из него.Уточняются понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель" и определяется, кто может быть признан иноагентом.Иностранный агент не вправе осуществлять творческую деятельность за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.Иностранный агент также не вправе принимать участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд или участвовать в качестве эксперта в проведении государственной и общественной экологической экспертизы.При этом к политической деятельности, которую могут осуществлять иноагенты, не может относиться деятельность в области защиты традиционных семейных ценностей.Закон уточняет, что к политической деятельности не относятся деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства, отцовства и детства, традиционных семейных ценностей, социальной поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного и животного мира, благотворительная деятельность.Ожидается, что закон начнёт действовать с 1 декабря этого года.
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россия, политика, совет федерации рф
12:25 07.07.2022
 
Комитет Совфеда поддержал закон, обобщающий нормы об иноагентах

Профильный комитет Совфеда поддержал закон, обобщающий нормы об иноагентах

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в четверг закон, обобщающий действующие нормы законодательства об иноагентах.
Совфед рассмотрит этот закон на заседании 8 июля.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 19:28
Совет Федерации может рассмотреть закон об иноагентах восьмого июля
Документ вводит единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и определяет порядок включения и исключения из него.
Уточняются понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель" и определяется, кто может быть признан иноагентом.
Иностранный агент не вправе осуществлять творческую деятельность за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Иностранный агент также не вправе принимать участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд или участвовать в качестве эксперта в проведении государственной и общественной экологической экспертизы.
При этом к политической деятельности, которую могут осуществлять иноагенты, не может относиться деятельность в области защиты традиционных семейных ценностей.
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 15:15
Госдума приняла поправку, что союзы работодателей не могут быть иноагентами
Закон уточняет, что к политической деятельности не относятся деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства, отцовства и детства, традиционных семейных ценностей, социальной поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного и животного мира, благотворительная деятельность.
Ожидается, что закон начнёт действовать с 1 декабря этого года.
 
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