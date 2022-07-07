https://ria.ru/20220707/inoagenty-1800894962.html

Комитет Совфеда поддержал закон, обобщающий нормы об иноагентах

Комитет Совфеда поддержал закон, обобщающий нормы об иноагентах - РИА Новости, 07.07.2022

Комитет Совфеда поддержал закон, обобщающий нормы об иноагентах

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в четверг закон, обобщающий действующие нормы законодательства об иноагентах. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T12:25

2022-07-07T12:25

2022-07-07T12:25

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в четверг закон, обобщающий действующие нормы законодательства об иноагентах.Совфед рассмотрит этот закон на заседании 8 июля.Документ вводит единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и определяет порядок включения и исключения из него.Уточняются понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель" и определяется, кто может быть признан иноагентом.Иностранный агент не вправе осуществлять творческую деятельность за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.Иностранный агент также не вправе принимать участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд или участвовать в качестве эксперта в проведении государственной и общественной экологической экспертизы.При этом к политической деятельности, которую могут осуществлять иноагенты, не может относиться деятельность в области защиты традиционных семейных ценностей.Закон уточняет, что к политической деятельности не относятся деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства, отцовства и детства, традиционных семейных ценностей, социальной поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного и животного мира, благотворительная деятельность.Ожидается, что закон начнёт действовать с 1 декабря этого года.

https://ria.ru/20220628/inoagent-1798847654.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, совет федерации рф