https://ria.ru/20220707/infektsii-1800947940.html

Минобороны: фирмы сына Байдена создавали инфекции, вредящие экономике

Минобороны: фирмы сына Байдена создавали инфекции, вредящие экономике - РИА Новости, 07.07.2022

Минобороны: фирмы сына Байдена создавали инфекции, вредящие экономике

Основное направление проектов медицинских компаний Black & Veatch и Metabiota, финансируемых сыном президента США Хантером Байденом, были карантинные инфекции,... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T14:59

2022-07-07T14:59

2022-07-07T14:59

украина

россия

флорида

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777062360_0:0:1654:931_1920x0_80_0_0_79082f1f00a097fa9e086e920e6a841e.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Основное направление проектов медицинских компаний Black & Veatch и Metabiota, финансируемых сыном президента США Хантером Байденом, были карантинные инфекции, способные нанести ущерб сельскому хозяйству отдельных стран, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге."Обратите внимание на отчет, подготовленный для американского военного ведомства компаниями Black & Veatch и Metabiota. В соответствии с документом, одновременно с проектами UP на Украине были реализованы "Ветеринарные проекты" с шифром "TAP". Их основная направленность – экономически значимые карантинные инфекции, способные нанести ущерб сельскому хозяйству отдельных государств и целых регионов, такие как сап, африканская и классическая чума свиней, высокопатогенный грипп птиц, болезнь Ньюкасла", - сказал Кириллов.По его словам, особый интерес для американских военных биологов представляла африканская чума свиней – данному возбудителю посвящено два проекта."Проект TAP-3 направлен на изучение распространения возбудителя АЧС через диких животных, в рамках которого изучались маршруты миграции диких кабанов по Украине. Проектом TAP-6 данный процесс был масштабирован на страны Восточной Европы", - добавил генерал.Он пояснил, что изучение популяции переносчиков опасных зоонозных инфекций проводилось сотрудниками института новых патогенов университета Флориды в Волынской, Ровненской, Житомирской, Черниговской областях Украины, а также на приграничных с Белоруссией и Россией территориях."Обратите внимание на ухудшение ситуации по африканской чуме свиней в государствах восточно-европейского региона. По данным международного эпизоотического бюро, с 2014 года вспышки заболевания фиксируются на территории Латвии (4021 случай), Эстонии (3814 случаев), Литвы (4201 случай). В Польше было выявлено свыше 13 тысяч случаев АЧС, потери сельскохозяйственной отрасли от данного заболевания превысили 2,4 миллиарда евро", - подчеркнул Кириллов.

https://ria.ru/20220707/minoborony-1800947619.html

https://ria.ru/20220630/biolaboratorii-1799306334.html

украина

россия

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, флорида, в мире