Минобороны: фирмы сына Байдена создавали инфекции, вредящие экономике
Минобороны: целью проектов фирм сына Байдена были инфекции, вредящие экономике стран
© AP Photo / Murad SezerБактериологическая лаборатория
© AP Photo / Murad Sezer
Бактериологическая лаборатория. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Основное направление проектов медицинских компаний Black & Veatch и Metabiota, финансируемых сыном президента США Хантером Байденом, были карантинные инфекции, способные нанести ущерб сельскому хозяйству отдельных стран, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге.
"Обратите внимание на отчет, подготовленный для американского военного ведомства компаниями Black & Veatch и Metabiota. В соответствии с документом, одновременно с проектами UP на Украине были реализованы "Ветеринарные проекты" с шифром "TAP". Их основная направленность – экономически значимые карантинные инфекции, способные нанести ущерб сельскому хозяйству отдельных государств и целых регионов, такие как сап, африканская и классическая чума свиней, высокопатогенный грипп птиц, болезнь Ньюкасла", - сказал Кириллов.
По его словам, особый интерес для американских военных биологов представляла африканская чума свиней – данному возбудителю посвящено два проекта.
"Проект TAP-3 направлен на изучение распространения возбудителя АЧС через диких животных, в рамках которого изучались маршруты миграции диких кабанов по Украине. Проектом TAP-6 данный процесс был масштабирован на страны Восточной Европы", - добавил генерал.
Он пояснил, что изучение популяции переносчиков опасных зоонозных инфекций проводилось сотрудниками института новых патогенов университета Флориды в Волынской, Ровненской, Житомирской, Черниговской областях Украины, а также на приграничных с Белоруссией и Россией территориях.
"Обратите внимание на ухудшение ситуации по африканской чуме свиней в государствах восточно-европейского региона. По данным международного эпизоотического бюро, с 2014 года вспышки заболевания фиксируются на территории Латвии (4021 случай), Эстонии (3814 случаев), Литвы (4201 случай). В Польше было выявлено свыше 13 тысяч случаев АЧС, потери сельскохозяйственной отрасли от данного заболевания превысили 2,4 миллиарда евро", - подчеркнул Кириллов.