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Минобороны: фирмы сына Байдена создавали инфекции, вредящие экономике - РИА Новости, 07.07.2022
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Минобороны: фирмы сына Байдена создавали инфекции, вредящие экономике
Минобороны: фирмы сына Байдена создавали инфекции, вредящие экономике - РИА Новости, 07.07.2022
Минобороны: фирмы сына Байдена создавали инфекции, вредящие экономике
Основное направление проектов медицинских компаний Black & Veatch и Metabiota, финансируемых сыном президента США Хантером Байденом, были карантинные инфекции,... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:59
2022-07-07T14:59
украина
россия
флорида
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Основное направление проектов медицинских компаний Black &amp; Veatch и Metabiota, финансируемых сыном президента США Хантером Байденом, были карантинные инфекции, способные нанести ущерб сельскому хозяйству отдельных стран, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге."Обратите внимание на отчет, подготовленный для американского военного ведомства компаниями Black &amp; Veatch и Metabiota. В соответствии с документом, одновременно с проектами UP на Украине были реализованы "Ветеринарные проекты" с шифром "TAP". Их основная направленность – экономически значимые карантинные инфекции, способные нанести ущерб сельскому хозяйству отдельных государств и целых регионов, такие как сап, африканская и классическая чума свиней, высокопатогенный грипп птиц, болезнь Ньюкасла", - сказал Кириллов.По его словам, особый интерес для американских военных биологов представляла африканская чума свиней – данному возбудителю посвящено два проекта."Проект TAP-3 направлен на изучение распространения возбудителя АЧС через диких животных, в рамках которого изучались маршруты миграции диких кабанов по Украине. Проектом TAP-6 данный процесс был масштабирован на страны Восточной Европы", - добавил генерал.Он пояснил, что изучение популяции переносчиков опасных зоонозных инфекций проводилось сотрудниками института новых патогенов университета Флориды в Волынской, Ровненской, Житомирской, Черниговской областях Украины, а также на приграничных с Белоруссией и Россией территориях."Обратите внимание на ухудшение ситуации по африканской чуме свиней в государствах восточно-европейского региона. По данным международного эпизоотического бюро, с 2014 года вспышки заболевания фиксируются на территории Латвии (4021 случай), Эстонии (3814 случаев), Литвы (4201 случай). В Польше было выявлено свыше 13 тысяч случаев АЧС, потери сельскохозяйственной отрасли от данного заболевания превысили 2,4 миллиарда евро", - подчеркнул Кириллов.
https://ria.ru/20220707/minoborony-1800947619.html
https://ria.ru/20220630/biolaboratorii-1799306334.html
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украина, россия, флорида, в мире
14:59 07.07.2022
 
Минобороны: фирмы сына Байдена создавали инфекции, вредящие экономике

Минобороны: целью проектов фирм сына Байдена были инфекции, вредящие экономике стран

© AP Photo / Murad SezerБактериологическая лаборатория
Бактериологическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Бактериологическая лаборатория. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Основное направление проектов медицинских компаний Black & Veatch и Metabiota, финансируемых сыном президента США Хантером Байденом, были карантинные инфекции, способные нанести ущерб сельскому хозяйству отдельных стран, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге.
"Обратите внимание на отчет, подготовленный для американского военного ведомства компаниями Black & Veatch и Metabiota. В соответствии с документом, одновременно с проектами UP на Украине были реализованы "Ветеринарные проекты" с шифром "TAP". Их основная направленность – экономически значимые карантинные инфекции, способные нанести ущерб сельскому хозяйству отдельных государств и целых регионов, такие как сап, африканская и классическая чума свиней, высокопатогенный грипп птиц, болезнь Ньюкасла", - сказал Кириллов.
Работа в лаборатории - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
14:58
США вывезли национальную коллекцию микроорганизмов из Украины
По его словам, особый интерес для американских военных биологов представляла африканская чума свиней – данному возбудителю посвящено два проекта.
"Проект TAP-3 направлен на изучение распространения возбудителя АЧС через диких животных, в рамках которого изучались маршруты миграции диких кабанов по Украине. Проектом TAP-6 данный процесс был масштабирован на страны Восточной Европы", - добавил генерал.
Он пояснил, что изучение популяции переносчиков опасных зоонозных инфекций проводилось сотрудниками института новых патогенов университета Флориды в Волынской, Ровненской, Житомирской, Черниговской областях Украины, а также на приграничных с Белоруссией и Россией территориях.
"Обратите внимание на ухудшение ситуации по африканской чуме свиней в государствах восточно-европейского региона. По данным международного эпизоотического бюро, с 2014 года вспышки заболевания фиксируются на территории Латвии (4021 случай), Эстонии (3814 случаев), Литвы (4201 случай). В Польше было выявлено свыше 13 тысяч случаев АЧС, потери сельскохозяйственной отрасли от данного заболевания превысили 2,4 миллиарда евро", - подчеркнул Кириллов.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 15:57
Лавров высказался об американских биолабораториях в Европе
 
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