https://ria.ru/20220707/indiya-1801079202.html

Индия вводит ограничения на экспорт муки и крупы из пшеницы

Индия вводит ограничения на экспорт муки и крупы из пшеницы - РИА Новости, 07.07.2022

Индия вводит ограничения на экспорт муки и крупы из пшеницы

Правительство Индии с 12 июля вводит ограничения на экспорт муки и крупы из пшеницы, сообщило главное управление внешней торговли министерства торговли и... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T21:24

2022-07-07T21:24

2022-07-07T21:24

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июл – РИА Новости. Правительство Индии с 12 июля вводит ограничения на экспорт муки и крупы из пшеницы, сообщило главное управление внешней торговли министерства торговли и промышленности Индии."Принимая во внимание, что глобальные перебои с поставками пшеницы и пшеничной муки привели к появлению многих новых игроков и привели к колебаниям цен и потенциальным проблемам, связанным с качеством, крайне важно поддерживать качество экспорта пшеничной муки из Индии. Таким образом, центральное правительство… вносит поправки в политику экспорта пшеничной муки.. Политика в отношении экспорта пшеничной муки остается свободной, однако экспорт будет осуществляться с учетом рекомендаций межведомственной комиссии по экспорту пшеницы. Уведомление вступает в силу с 12 июля", - говорится в сообщении управления.Ограничения касаются муки, цельнозерновой муки и манной крупы.В период до 12 июля к экспорту будут разрешены те партии муки, погрузка которых уже началась на суда или которые переданы таможне и зарегистрированы в их системе, отметило управление.В середине мая министерство торговли и промышленности Индии, "принимая во внимание внезапный скачок мировых цен на пшеницу", ввело запрет на экспорт пшеницы из страны. Министерство уточнило, что теперь такой экспорт будет разрешен только в случае особого запроса правительства какой-либо страны, который будет визирован властями Индии. После этого решения цена на пшеницу в Европе подскочила до рекордных 455 долларов за тонну.

https://ria.ru/20220707/indiya-1800849355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, экономика, европа