https://ria.ru/20220707/indiya-1800849355.html

Индия и ЕС обсудили влияние конфликта на Украине на ситуацию в мире

Индия и ЕС обсудили влияние конфликта на Украине на ситуацию в мире - РИА Новости, 07.07.2022

Индия и ЕС обсудили влияние конфликта на Украине на ситуацию в мире

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар обсудил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем влияние конфликта на Украине на ситуацию в мире. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T09:26

2022-07-07T09:26

2022-07-07T09:46

в мире

пиюш гоял

индия

бали

евросоюз

большая двадцатка

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июл – РИА Новости. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар обсудил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем влияние конфликта на Украине на ситуацию в мире.Встреча состоялась на полях переговоров глав МИД G20, которые проходят на индонезийском острове Бали.Он добавил, что в ходе разговора был отмечен прогресс на переговорах с ЕС по соглашению о свободной торговле."Признали прогресс в нашем двустороннем взаимодействии, включая переговоры по соглашению о свободной торговле. Договорились оставаться на связи", - добавил Джайшанкар.Индия начала переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с ЕС в 2007 году, но они зашли в тупик в 2013 году, поскольку обе стороны не смогли достичь соглашения по ключевым вопросам, включая права интеллектуальной собственности, пошлины на автомобили и спиртные напитки, а также передвижение людей.В июне этого года переговоры был возобновлены. Как заявлял министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял, соглашение может быть заключено к 2023 году.

https://ria.ru/20220706/neft-1800706861.html

https://ria.ru/20220616/rupii-1795759975.html

https://ria.ru/20220503/indiya-1786659174.html

индия

бали

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в мире, пиюш гоял, индия, бали, евросоюз, большая двадцатка