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Индия и ЕС обсудили влияние конфликта на Украине на ситуацию в мире - РИА Новости, 07.07.2022
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Индия и ЕС обсудили влияние конфликта на Украине на ситуацию в мире
Индия и ЕС обсудили влияние конфликта на Украине на ситуацию в мире - РИА Новости, 07.07.2022
Индия и ЕС обсудили влияние конфликта на Украине на ситуацию в мире
Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар обсудил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем влияние конфликта на Украине на ситуацию в мире. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T09:26
2022-07-07T09:46
в мире
пиюш гоял
индия
бали
евросоюз
большая двадцатка
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июл – РИА Новости. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар обсудил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем влияние конфликта на Украине на ситуацию в мире.Встреча состоялась на полях переговоров глав МИД G20, которые проходят на индонезийском острове Бали.Он добавил, что в ходе разговора был отмечен прогресс на переговорах с ЕС по соглашению о свободной торговле."Признали прогресс в нашем двустороннем взаимодействии, включая переговоры по соглашению о свободной торговле. Договорились оставаться на связи", - добавил Джайшанкар.Индия начала переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с ЕС в 2007 году, но они зашли в тупик в 2013 году, поскольку обе стороны не смогли достичь соглашения по ключевым вопросам, включая права интеллектуальной собственности, пошлины на автомобили и спиртные напитки, а также передвижение людей.В июне этого года переговоры был возобновлены. Как заявлял министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял, соглашение может быть заключено к 2023 году.
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в мире, пиюш гоял, индия, бали, евросоюз, большая двадцатка
09:26 07.07.2022 (обновлено: 09:46 07.07.2022)
 
Индия и ЕС обсудили влияние конфликта на Украине на ситуацию в мире

Глава МИД Индии обсудил с Боррелем влияние конфликта на Украине на ситуацию в мире

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июл – РИА Новости. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар обсудил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем влияние конфликта на Украине на ситуацию в мире.
Встреча состоялась на полях переговоров глав МИД G20, которые проходят на индонезийском острове Бали.
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"Хорошая встреча с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Обсудили украинский конфликт и его влияние на ситуацию в мире", - написал Джайшанкар в Twitter.
Он добавил, что в ходе разговора был отмечен прогресс на переговорах с ЕС по соглашению о свободной торговле.
"Признали прогресс в нашем двустороннем взаимодействии, включая переговоры по соглашению о свободной торговле. Договорились оставаться на связи", - добавил Джайшанкар.
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В июне этого года переговоры был возобновлены. Как заявлял министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял, соглашение может быть заключено к 2023 году.
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