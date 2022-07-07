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Fox News рассказал, за что Байдену можно объявить импичмент - РИА Новости, 07.07.2022
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Fox News рассказал, за что Байдену можно объявить импичмент
Fox News рассказал, за что Байдену можно объявить импичмент - РИА Новости, 07.07.2022
Fox News рассказал, за что Байдену можно объявить импичмент
Президент США Джо Байден заслуживает импичмента за продажу ресурсов из нефтяного запаса страны Китаю, заявил политический обозреватель Fox News Такер Карлсон. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:32
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джо байден
сша
китай
цены на нефть
в мире
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден заслуживает импичмента за продажу ресурсов из нефтяного запаса страны Китаю, заявил политический обозреватель Fox News Такер Карлсон.Он напомнил, что стратегический резерв, по обещанию администрации американского лидера, следовало направить на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке и снижение цен в условиях дефицита. Тем не менее стоимость нефти осталась, как и прежде, высокой.Как утверждает Карлсон, причина заключается в продаже части топлива из резерва Китаю, а также Нидерландам и Италии, о чем в начале июля сообщало агентство Reuters. По данным издания, США отправили более пяти миллионов баррелей нефти в Европу и Азию в прошлом месяце.После начала спецоперации по освобождению Донбасса США в числе первых отказались от закупок российской нефти, что спровоцировало резкий скачок цен на топливо внутри страны.Для стабилизации ситуации Вашингтон начал ежедневно высвобождать миллион баррелей нефти из стратегического резерва и намерен продолжить это делать до октября. Кроме того, Байден регулярно призывает владельцев заправок снизить цены на бензин. При этом стоимость дизельного топлива держится в районе пяти долларов за галлон, а фьючерсы на нефть — выше ста долларов за баррель.
https://ria.ru/20220706/tseny-1800772002.html
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джо байден, сша, китай, цены на нефть, в мире, саммит g7, нидерланды
14:32 07.07.2022 (обновлено: 14:57 07.07.2022)
 
Fox News рассказал, за что Байдену можно объявить импичмент

Fox News: президенту США Байдену нужно объявить импичмент за продажу нефти Китаю

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден заслуживает импичмента за продажу ресурсов из нефтяного запаса страны Китаю, заявил политический обозреватель Fox News Такер Карлсон.
Он напомнил, что стратегический резерв, по обещанию администрации американского лидера, следовало направить на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке и снижение цен в условиях дефицита. Тем не менее стоимость нефти осталась, как и прежде, высокой.
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Как утверждает Карлсон, причина заключается в продаже части топлива из резерва Китаю, а также Нидерландам и Италии, о чем в начале июля сообщало агентство Reuters. По данным издания, США отправили более пяти миллионов баррелей нефти в Европу и Азию в прошлом месяце.

"Разве это не уголовное преступление? По крайней мере точно заслуживающее импичмента, и они должны объявить его ему (Байдену. — Прим. ред.)", — заключил ведущий.

После начала спецоперации по освобождению Донбасса США в числе первых отказались от закупок российской нефти, что спровоцировало резкий скачок цен на топливо внутри страны.
Для стабилизации ситуации Вашингтон начал ежедневно высвобождать миллион баррелей нефти из стратегического резерва и намерен продолжить это делать до октября. Кроме того, Байден регулярно призывает владельцев заправок снизить цены на бензин. При этом стоимость дизельного топлива держится в районе пяти долларов за галлон, а фьючерсы на нефть — выше ста долларов за баррель.
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