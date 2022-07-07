https://ria.ru/20220707/impichment-1800938234.html

Fox News рассказал, за что Байдену можно объявить импичмент

Fox News рассказал, за что Байдену можно объявить импичмент - РИА Новости, 07.07.2022

Fox News рассказал, за что Байдену можно объявить импичмент

Президент США Джо Байден заслуживает импичмента за продажу ресурсов из нефтяного запаса страны Китаю, заявил политический обозреватель Fox News Такер Карлсон. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T14:32

2022-07-07T14:32

2022-07-07T14:57

джо байден

сша

китай

цены на нефть

в мире

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нидерланды

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден заслуживает импичмента за продажу ресурсов из нефтяного запаса страны Китаю, заявил политический обозреватель Fox News Такер Карлсон.Он напомнил, что стратегический резерв, по обещанию администрации американского лидера, следовало направить на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке и снижение цен в условиях дефицита. Тем не менее стоимость нефти осталась, как и прежде, высокой.Как утверждает Карлсон, причина заключается в продаже части топлива из резерва Китаю, а также Нидерландам и Италии, о чем в начале июля сообщало агентство Reuters. По данным издания, США отправили более пяти миллионов баррелей нефти в Европу и Азию в прошлом месяце.После начала спецоперации по освобождению Донбасса США в числе первых отказались от закупок российской нефти, что спровоцировало резкий скачок цен на топливо внутри страны.Для стабилизации ситуации Вашингтон начал ежедневно высвобождать миллион баррелей нефти из стратегического резерва и намерен продолжить это делать до октября. Кроме того, Байден регулярно призывает владельцев заправок снизить цены на бензин. При этом стоимость дизельного топлива держится в районе пяти долларов за галлон, а фьючерсы на нефть — выше ста долларов за баррель.

https://ria.ru/20220706/tseny-1800772002.html

https://ria.ru/20220704/ssha-1799945182.html

сша

китай

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джо байден, сша, китай, цены на нефть, в мире, саммит g7, нидерланды