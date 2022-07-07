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В Хабаровском крае пресекли незаконную добычу черной икры - РИА Новости, 07.07.2022
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В Хабаровском крае пресекли незаконную добычу черной икры
В Хабаровском крае пресекли незаконную добычу черной икры - РИА Новости, 07.07.2022
В Хабаровском крае пресекли незаконную добычу черной икры
Фигурантами уголовного дела стала организованная группа из трех человек из Хабаровского края из-за добытых более 137 литров черной икры на более чем 30... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T08:42
2022-07-07T08:42
россия
происшествия
хабаровский край
амур (река)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ХАБАРОВСК, 7 июл - РИА Новости. Фигурантами уголовного дела стала организованная группа из трех человек из Хабаровского края из-за добытых более 137 литров черной икры на более чем 30 миллионов рублей, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.Преступную деятельность трех фигурантов - двух мужчин и женщины - пресекли сотрудники управления ФСБ России по Хабаровскому краю."С мая по июль фигуранты, действуя в составе организованной группы, используя маломерное судно незаконно добыли рыбу осетровых видов на реке Амур в Комсомольском районе Хабаровского края. Хранили икру объемом не менее 137,7 литра и части туш рыб в квартире и гаражном боксе в Комсомольске-на-Амуре. Ущерб РФ от незаконной добычи особо ценных водных биологических ресурсов составил более 30 миллионов рублей", - информирует ведомство.По факту происшествия заведено дело по части 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ).
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россия
хабаровский край
амур (река)
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россия, происшествия, хабаровский край, амур (река), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
08:42 07.07.2022
 
В Хабаровском крае пресекли незаконную добычу черной икры

В Хабаровском крае завели уголовное дело из-за незаконной добычи 137 литров черной икры

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкИкра осетровых рыб
Икра осетровых рыб - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Икра осетровых рыб. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 7 июл - РИА Новости. Фигурантами уголовного дела стала организованная группа из трех человек из Хабаровского края из-за добытых более 137 литров черной икры на более чем 30 миллионов рублей, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Преступную деятельность трех фигурантов - двух мужчин и женщины - пресекли сотрудники управления ФСБ России по Хабаровскому краю.
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"С мая по июль фигуранты, действуя в составе организованной группы, используя маломерное судно незаконно добыли рыбу осетровых видов на реке Амур в Комсомольском районе Хабаровского края. Хранили икру объемом не менее 137,7 литра и части туш рыб в квартире и гаражном боксе в Комсомольске-на-Амуре. Ущерб РФ от незаконной добычи особо ценных водных биологических ресурсов составил более 30 миллионов рублей", - информирует ведомство.
По факту происшествия заведено дело по части 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ).
 
РоссияПроисшествияХабаровский крайАмур (река)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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