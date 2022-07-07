https://ria.ru/20220707/ikra-1800842697.html
В Хабаровском крае пресекли незаконную добычу черной икры
В Хабаровском крае пресекли незаконную добычу черной икры - РИА Новости, 07.07.2022
В Хабаровском крае пресекли незаконную добычу черной икры
Фигурантами уголовного дела стала организованная группа из трех человек из Хабаровского края из-за добытых более 137 литров черной икры на более чем 30... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T08:42
2022-07-07T08:42
2022-07-07T08:42
россия
происшествия
хабаровский край
амур (река)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ХАБАРОВСК, 7 июл - РИА Новости. Фигурантами уголовного дела стала организованная группа из трех человек из Хабаровского края из-за добытых более 137 литров черной икры на более чем 30 миллионов рублей, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.Преступную деятельность трех фигурантов - двух мужчин и женщины - пресекли сотрудники управления ФСБ России по Хабаровскому краю."С мая по июль фигуранты, действуя в составе организованной группы, используя маломерное судно незаконно добыли рыбу осетровых видов на реке Амур в Комсомольском районе Хабаровского края. Хранили икру объемом не менее 137,7 литра и части туш рыб в квартире и гаражном боксе в Комсомольске-на-Амуре. Ущерб РФ от незаконной добычи особо ценных водных биологических ресурсов составил более 30 миллионов рублей", - информирует ведомство.По факту происшествия заведено дело по части 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ).
https://ria.ru/20220418/ikra-1784124737.html
россия
хабаровский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, хабаровский край, амур (река), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В Хабаровском крае пресекли незаконную добычу черной икры
В Хабаровском крае завели уголовное дело из-за незаконной добычи 137 литров черной икры