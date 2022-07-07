https://ria.ru/20220707/grigorev-1800871939.html

Солиста Большого театра Юрия Григорьева похоронят на Троекуровском кладбище

Солиста Большого театра Юрия Григорьева похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 07.07.2022

Солиста Большого театра Юрия Григорьева похоронят на Троекуровском кладбище

Народный артист России Юрий Григорьев будет похоронен на Троекуровском кладбище 8 июля, сообщает Большой театр. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T11:28

2022-07-07T11:28

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Народный артист России Юрий Григорьев будет похоронен на Троекуровском кладбище 8 июля, сообщает Большой театр.Прощание состоится в тот же день в фойе Большого зала Московской консерватории. Начало в 11:00.Юрий Григорьев был солистом оперной труппы Большого театра с 1968 по 1990 годы.Он скончался на 82-м году жизни.

https://ria.ru/20220706/boguslavskaya-1800784213.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, большой театр, знаменитости, звезды