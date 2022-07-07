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Солиста Большого театра Юрия Григорьева похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 07.07.2022
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Культура
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Солиста Большого театра Юрия Григорьева похоронят на Троекуровском кладбище
Солиста Большого театра Юрия Григорьева похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 07.07.2022
Солиста Большого театра Юрия Григорьева похоронят на Троекуровском кладбище
Народный артист России Юрий Григорьев будет похоронен на Троекуровском кладбище 8 июля, сообщает Большой театр. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T11:28
2022-07-07T11:28
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Народный артист России Юрий Григорьев будет похоронен на Троекуровском кладбище 8 июля, сообщает Большой театр.Прощание состоится в тот же день в фойе Большого зала Московской консерватории. Начало в 11:00.Юрий Григорьев был солистом оперной труппы Большого театра с 1968 по 1990 годы.Он скончался на 82-м году жизни.
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новости культуры, большой театр, знаменитости, звезды
11:28 07.07.2022
 
Солиста Большого театра Юрия Григорьева похоронят на Троекуровском кладбище

Солист Большого театра Юрий Григорьев будет похоронен на Троекуровском кладбище 8 июля

© Фото : Большой театрНародный артист России Юрий Григорьев
Народный артист России Юрий Григорьев - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Фото : Большой театр
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Народный артист России Юрий Григорьев будет похоронен на Троекуровском кладбище 8 июля, сообщает Большой театр.
Прощание состоится в тот же день в фойе Большого зала Московской консерватории. Начало в 11:00.
Юрий Григорьев был солистом оперной труппы Большого театра с 1968 по 1990 годы.
Он скончался на 82-м году жизни.
Балерина Алла Богуславская
Вчера, 18:59Культура
Прощание с балериной Большого театра Аллой Богуславской состоится 8 июля
 
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