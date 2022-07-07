https://ria.ru/20220707/grigorev-1800871939.html
Солиста Большого театра Юрия Григорьева похоронят на Троекуровском кладбище
Солиста Большого театра Юрия Григорьева похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 07.07.2022
Солиста Большого театра Юрия Григорьева похоронят на Троекуровском кладбище
Народный артист России Юрий Григорьев будет похоронен на Троекуровском кладбище 8 июля, сообщает Большой театр. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T11:28
2022-07-07T11:28
2022-07-07T11:28
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Народный артист России Юрий Григорьев будет похоронен на Троекуровском кладбище 8 июля, сообщает Большой театр.Прощание состоится в тот же день в фойе Большого зала Московской консерватории. Начало в 11:00.Юрий Григорьев был солистом оперной труппы Большого театра с 1968 по 1990 годы.Он скончался на 82-м году жизни.
https://ria.ru/20220706/boguslavskaya-1800784213.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, большой театр, знаменитости, звезды
Солиста Большого театра Юрия Григорьева похоронят на Троекуровском кладбище
Солист Большого театра Юрий Григорьев будет похоронен на Троекуровском кладбище 8 июля