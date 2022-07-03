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Умер народный артист России Юрий Григорьев
Умер народный артист России Юрий Григорьев - РИА Новости, 03.07.2022
Умер народный артист России Юрий Григорьев
Народный артист России, солист оперной труппы Большого театра с 1968 по 1990 годы Юрий Григорьев скончался на 82-м году жизни, сообщается в официальном... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T23:06
2022-07-03T23:06
2022-07-03T23:15
культура
россия
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культура
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Народный артист России, солист оперной труппы Большого театра с 1968 по 1990 годы Юрий Григорьев скончался на 82-м году жизни, сообщается в официальном telegram-канале Государственного академического Большого театра."На 82-м году жизни скончался народный артист России Юрий Григорьев, солист оперной труппы Большого театра (1968-90), замечательный артист и педагог, многие ученики которого стали известными певцами и сейчас разделяют наши чувства", - говорится в сообщении.В театре выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного.Отмечается, что о времени и месте церемонии прощания и похорон будет сообщено дополнительно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, большой театр, новости культуры, культура
23:06 03.07.2022 (обновлено: 23:15 03.07.2022)
Умер народный артист России Юрий Григорьев
Народный артист России Юрий Григорьев умер на 82-м году жизни