Рейтинг@Mail.ru
Умер народный артист России Юрий Григорьев - РИА Новости, 03.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220703/grigorev-1799975843.html
Умер народный артист России Юрий Григорьев
Умер народный артист России Юрий Григорьев - РИА Новости, 03.07.2022
Умер народный артист России Юрий Григорьев
Народный артист России, солист оперной труппы Большого театра с 1968 по 1990 годы Юрий Григорьев скончался на 82-м году жизни, сообщается в официальном... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T23:06
2022-07-03T23:15
культура
россия
большой театр
новости культуры
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799975395_0:278:2056:1435_1920x0_80_0_0_ce35c7cace5c70414cfb5937869bddb4.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Народный артист России, солист оперной труппы Большого театра с 1968 по 1990 годы Юрий Григорьев скончался на 82-м году жизни, сообщается в официальном telegram-канале Государственного академического Большого театра."На 82-м году жизни скончался народный артист России Юрий Григорьев, солист оперной труппы Большого театра (1968-90), замечательный артист и педагог, многие ученики которого стали известными певцами и сейчас разделяют наши чувства", - говорится в сообщении.В театре выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного.Отмечается, что о времени и месте церемонии прощания и похорон будет сообщено дополнительно.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799975395_0:85:2056:1627_1920x0_80_0_0_df785bff7c4ab383b68177d7d71023ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, большой театр, новости культуры, культура
23:06 03.07.2022 (обновлено: 23:15 03.07.2022)
 
Умер народный артист России Юрий Григорьев

Народный артист России Юрий Григорьев умер на 82-м году жизни

© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанкГосударственный академический Большой театр Союза ССР. Опера Ж. Бизе "Кармен". Кармен - Ирина Архипова, Эскамильо - Юрий Григорьев
Государственный академический Большой театр Союза ССР. Опера Ж. Бизе Кармен. Кармен - Ирина Архипова, Эскамильо - Юрий Григорьев - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Народный артист России, солист оперной труппы Большого театра с 1968 по 1990 годы Юрий Григорьев скончался на 82-м году жизни, сообщается в официальном telegram-канале Государственного академического Большого театра.
"На 82-м году жизни скончался народный артист России Юрий Григорьев, солист оперной труппы Большого театра (1968-90), замечательный артист и педагог, многие ученики которого стали известными певцами и сейчас разделяют наши чувства", - говорится в сообщении.
В театре выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного.
Отмечается, что о времени и месте церемонии прощания и похорон будет сообщено дополнительно.
 
КультураРоссияБольшой театрНовости культурыКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала