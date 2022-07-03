https://ria.ru/20220703/grigorev-1799975843.html

Умер народный артист России Юрий Григорьев

Умер народный артист России Юрий Григорьев - РИА Новости, 03.07.2022

Умер народный артист России Юрий Григорьев

Народный артист России, солист оперной труппы Большого театра с 1968 по 1990 годы Юрий Григорьев скончался на 82-м году жизни, сообщается в официальном... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T23:06

2022-07-03T23:06

2022-07-03T23:15

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Народный артист России, солист оперной труппы Большого театра с 1968 по 1990 годы Юрий Григорьев скончался на 82-м году жизни, сообщается в официальном telegram-канале Государственного академического Большого театра."На 82-м году жизни скончался народный артист России Юрий Григорьев, солист оперной труппы Большого театра (1968-90), замечательный артист и педагог, многие ученики которого стали известными певцами и сейчас разделяют наши чувства", - говорится в сообщении.В театре выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного.Отмечается, что о времени и месте церемонии прощания и похорон будет сообщено дополнительно.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, большой театр, новости культуры, культура