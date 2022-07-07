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В центре Гренобля полиция застрелила мужчину с автоматом Калашникова - РИА Новости, 07.07.2022
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В центре Гренобля полиция застрелила мужчину с автоматом Калашникова
В центре Гренобля полиция застрелила мужчину с автоматом Калашникова - РИА Новости, 07.07.2022
В центре Гренобля полиция застрелила мужчину с автоматом Калашникова
Полицейский во французском Гренобле застрелил в центре города молодого человека, вооруженного автоматом Калашникова, сообщает радио France Bleu. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T22:08
2022-07-07T22:08
в мире
гренобль
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Полицейский во французском Гренобле застрелил в центре города молодого человека, вооруженного автоматом Калашникова, сообщает радио France Bleu.Согласно прокуратуре Гренобля (департамент Изер на юго-востоке страны), правоохранители получили сигнал о двух мужчинах на скутере, один из которых владел "боевым оружием". Владелец оружия нацелил его на прибывший полицейский патруль, один из сотрудников которого открыл ответный огонь.Как сообщается, погибшему правонарушителю было 24 года. По словам очевидцев, он прибыл на место происшествия с автоматом Калашникова, чтобы "убить других людей".
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в мире, гренобль
22:08 07.07.2022
 
В центре Гренобля полиция застрелила мужчину с автоматом Калашникова

В центре Гренобля мужчина застрелил мужчину, вооруженного автоматом Калашникова

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во Франции
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Полицейский во французском Гренобле застрелил в центре города молодого человека, вооруженного автоматом Калашникова, сообщает радио France Bleu.
Согласно прокуратуре Гренобля (департамент Изер на юго-востоке страны), правоохранители получили сигнал о двух мужчинах на скутере, один из которых владел "боевым оружием". Владелец оружия нацелил его на прибывший полицейский патруль, один из сотрудников которого открыл ответный огонь.
Как сообщается, погибшему правонарушителю было 24 года. По словам очевидцев, он прибыл на место происшествия с автоматом Калашникова, чтобы "убить других людей".
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