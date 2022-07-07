https://ria.ru/20220707/grenobl-1801085218.html
В центре Гренобля полиция застрелила мужчину с автоматом Калашникова
В центре Гренобля полиция застрелила мужчину с автоматом Калашникова - РИА Новости, 07.07.2022
В центре Гренобля полиция застрелила мужчину с автоматом Калашникова
Полицейский во французском Гренобле застрелил в центре города молодого человека, вооруженного автоматом Калашникова, сообщает радио France Bleu. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T22:08
2022-07-07T22:08
2022-07-07T22:08
в мире
гренобль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785829319_0:169:3071:1896_1920x0_80_0_0_c2dcb0303ef326cfba8ae42d2ccfbf31.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Полицейский во французском Гренобле застрелил в центре города молодого человека, вооруженного автоматом Калашникова, сообщает радио France Bleu.Согласно прокуратуре Гренобля (департамент Изер на юго-востоке страны), правоохранители получили сигнал о двух мужчинах на скутере, один из которых владел "боевым оружием". Владелец оружия нацелил его на прибывший полицейский патруль, один из сотрудников которого открыл ответный огонь.Как сообщается, погибшему правонарушителю было 24 года. По словам очевидцев, он прибыл на место происшествия с автоматом Калашникова, чтобы "убить других людей".
https://ria.ru/20211109/oslo-1758233355.html
гренобль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785829319_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ae29d981833775e80cd365524d604827.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренобль
В центре Гренобля полиция застрелила мужчину с автоматом Калашникова
В центре Гренобля мужчина застрелил мужчину, вооруженного автоматом Калашникова