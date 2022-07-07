https://ria.ru/20220707/grenobl-1801085218.html

В центре Гренобля полиция застрелила мужчину с автоматом Калашникова

В центре Гренобля полиция застрелила мужчину с автоматом Калашникова - РИА Новости, 07.07.2022

В центре Гренобля полиция застрелила мужчину с автоматом Калашникова

Полицейский во французском Гренобле застрелил в центре города молодого человека, вооруженного автоматом Калашникова, сообщает радио France Bleu. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T22:08

2022-07-07T22:08

2022-07-07T22:08

в мире

гренобль

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Полицейский во французском Гренобле застрелил в центре города молодого человека, вооруженного автоматом Калашникова, сообщает радио France Bleu.Согласно прокуратуре Гренобля (департамент Изер на юго-востоке страны), правоохранители получили сигнал о двух мужчинах на скутере, один из которых владел "боевым оружием". Владелец оружия нацелил его на прибывший полицейский патруль, один из сотрудников которого открыл ответный огонь.Как сообщается, погибшему правонарушителю было 24 года. По словам очевидцев, он прибыл на место происшествия с автоматом Калашникова, чтобы "убить других людей".

https://ria.ru/20211109/oslo-1758233355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гренобль