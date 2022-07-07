https://ria.ru/20220707/granitsa-1800829994.html

ФТС сообщила о практически постоянных обстрелах Украиной пунктов пропуска

ФТС сообщила о практически постоянных обстрелах Украиной пунктов пропуска - РИА Новости, 07.07.2022

ФТС сообщила о практически постоянных обстрелах Украиной пунктов пропуска

Пункты пропуска Федеральной таможенной службы на границе с Украиной подвергаются регулярным обстрелам со стороны ВСУ, рассказал РИА Новости первый заместитель... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T03:12

2022-07-07T03:12

2022-07-07T12:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

федеральная таможенная служба (фтс россии)

ситуация в днр и лнр

россия

руслан давыдов

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Пункты пропуска Федеральной таможенной службы на границе с Украиной подвергаются регулярным обстрелам со стороны ВСУ, рассказал РИА Новости первый заместитель руководителя ведомства Руслан Давыдов.По словам Давыдова, обстрелы идут практически постоянно. В основном это атаки с беспилотников: к ним привязывают взрывчатку или гранаты, аппарат пролетает над пунктом пропуска и сбрасывает снаряд."Стараются бить в тот момент, когда там проходят гражданские люди, украинские беженцы. При этом Украина обвиняет нас в разрушении таможенной инфраструктуры", — добавил собеседник агентства.По информации пресс-службы ФТС, по состоянию на 30 июня украинские войска обстреливали российские таможенные пункты не менее 29 раз. Эвакуацию таможенников проводили около 90 раз.

https://ria.ru/20220706/belgorod-1800804877.html

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в мире, украина, федеральная таможенная служба (фтс россии), ситуация в днр и лнр, россия, руслан давыдов