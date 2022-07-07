03:12 07.07.2022 (обновлено: 12:52 07.07.2022)
ФТС сообщила о практически постоянных обстрелах Украиной пунктов пропуска
Замглавы ФТС Давыдов: ВСУ практически постоянно обстреливают пункты пропуска на границе
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донбассе
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донбассе. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Пункты пропуска Федеральной таможенной службы на границе с Украиной подвергаются регулярным обстрелам со стороны ВСУ, рассказал РИА Новости первый заместитель руководителя ведомства Руслан Давыдов.
"В некоторых случаях наши сотрудники фактически спасли тех людей, которые находились в своих автомобилях, они их эвакуировали буквально за минуту до минометного обстрела. Получилось избежать человеческих жертв", — сказал он.
По словам Давыдова, обстрелы идут практически постоянно. В основном это атаки с беспилотников: к ним привязывают взрывчатку или гранаты, аппарат пролетает над пунктом пропуска и сбрасывает снаряд.
"Стараются бить в тот момент, когда там проходят гражданские люди, украинские беженцы. При этом Украина обвиняет нас в разрушении таможенной инфраструктуры", — добавил собеседник агентства.
По информации пресс-службы ФТС, по состоянию на 30 июня украинские войска обстреливали российские таможенные пункты не менее 29 раз. Эвакуацию таможенников проводили около 90 раз.