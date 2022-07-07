Рейтинг@Mail.ru
ФТС сообщила о практически постоянных обстрелах Украиной пунктов пропуска - РИА Новости, 07.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/granitsa-1800829994.html
ФТС сообщила о практически постоянных обстрелах Украиной пунктов пропуска
ФТС сообщила о практически постоянных обстрелах Украиной пунктов пропуска - РИА Новости, 07.07.2022
ФТС сообщила о практически постоянных обстрелах Украиной пунктов пропуска
Пункты пропуска Федеральной таможенной службы на границе с Украиной подвергаются регулярным обстрелам со стороны ВСУ, рассказал РИА Новости первый заместитель... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T03:12
2022-07-07T12:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
федеральная таможенная служба (фтс россии)
ситуация в днр и лнр
россия
руслан давыдов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798693776_0:64:3098:1807_1920x0_80_0_0_f1fba2509977d6896f77d5a1c00b086c.jpg
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Пункты пропуска Федеральной таможенной службы на границе с Украиной подвергаются регулярным обстрелам со стороны ВСУ, рассказал РИА Новости первый заместитель руководителя ведомства Руслан Давыдов.По словам Давыдова, обстрелы идут практически постоянно. В основном это атаки с беспилотников: к ним привязывают взрывчатку или гранаты, аппарат пролетает над пунктом пропуска и сбрасывает снаряд."Стараются бить в тот момент, когда там проходят гражданские люди, украинские беженцы. При этом Украина обвиняет нас в разрушении таможенной инфраструктуры", — добавил собеседник агентства.По информации пресс-службы ФТС, по состоянию на 30 июня украинские войска обстреливали российские таможенные пункты не менее 29 раз. Эвакуацию таможенников проводили около 90 раз.
https://ria.ru/20220706/belgorod-1800804877.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798693776_204:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_c8945bb641ef7286cd338c6c51f64cb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, федеральная таможенная служба (фтс россии), ситуация в днр и лнр, россия, руслан давыдов
03:12 07.07.2022 (обновлено: 12:52 07.07.2022)
 
ФТС сообщила о практически постоянных обстрелах Украиной пунктов пропуска

Замглавы ФТС Давыдов: ВСУ практически постоянно обстреливают пункты пропуска на границе

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донбассе
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донбассе - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Пункты пропуска Федеральной таможенной службы на границе с Украиной подвергаются регулярным обстрелам со стороны ВСУ, рассказал РИА Новости первый заместитель руководителя ведомства Руслан Давыдов.

"В некоторых случаях наши сотрудники фактически спасли тех людей, которые находились в своих автомобилях, они их эвакуировали буквально за минуту до минометного обстрела. Получилось избежать человеческих жертв", — сказал он.

По словам Давыдова, обстрелы идут практически постоянно. В основном это атаки с беспилотников: к ним привязывают взрывчатку или гранаты, аппарат пролетает над пунктом пропуска и сбрасывает снаряд.
"Стараются бить в тот момент, когда там проходят гражданские люди, украинские беженцы. При этом Украина обвиняет нас в разрушении таможенной инфраструктуры", — добавил собеседник агентства.
По информации пресс-службы ФТС, по состоянию на 30 июня украинские войска обстреливали российские таможенные пункты не менее 29 раз. Эвакуацию таможенников проводили около 90 раз.
Разрушенный жилой дом в Белгороде - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
Вчера, 21:02Специальная военная операция на Украине
В Белгороде десять домов подлежат сносу после обстрела со стороны ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФедеральная таможенная служба (ФТС России)Ситуация в ДНР и ЛНРРоссияРуслан Давыдов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала