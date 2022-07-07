https://ria.ru/20220707/gospodderzhka-1801027197.html

РЭЦ: российским экспортерам упростили механизм получения господдержки

РЭЦ: российским экспортерам упростили механизм получения господдержки - РИА Новости, 07.07.2022

РЭЦ: российским экспортерам упростили механизм получения господдержки

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает правила получения средств господдержки экспортерами и вносит изменения в несколько... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T17:54

2022-07-07T17:54

2022-07-07T17:54

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

вероника никишина

россия

экономика

михаил мишустин

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает правила получения средств господдержки экспортерами и вносит изменения в несколько прежних постановлений правительств, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Изменения в том числе коснулись следующих пунктов: теперь не нужно предоставлять действующее заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного в рамках реализации постановления правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719", - объясняет РЭЦ.Кроме того, перевозчиком промышленной продукции теперь может выступать не только российское юридическое лицо, а расчет фактического размера господдержки и штрафные санкции не применяются в отношении организаций, получающих поддержку в 2022 году."Российский экспортный центр готовил изменения в законодательство на основе обратной связи от экспортеров совместно с Минпромторгом и другими министерствами и ведомствами. Смягчение правил получения господдержки поможет компаниям быстрее перестроить логистику и перенаправить экспортные потоки, а также избежать лишних расходов", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

https://ria.ru/20220621/brend-1796968091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, россия, экономика, михаил мишустин