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РЭЦ: российским экспортерам упростили механизм получения господдержки - РИА Новости, 07.07.2022
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РЭЦ: российским экспортерам упростили механизм получения господдержки
РЭЦ: российским экспортерам упростили механизм получения господдержки - РИА Новости, 07.07.2022
РЭЦ: российским экспортерам упростили механизм получения господдержки
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает правила получения средств господдержки экспортерами и вносит изменения в несколько... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T17:54
2022-07-07T17:54
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
вероника никишина
россия
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает правила получения средств господдержки экспортерами и вносит изменения в несколько прежних постановлений правительств, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Изменения в том числе коснулись следующих пунктов: теперь не нужно предоставлять действующее заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного в рамках реализации постановления правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719", - объясняет РЭЦ.Кроме того, перевозчиком промышленной продукции теперь может выступать не только российское юридическое лицо, а расчет фактического размера господдержки и штрафные санкции не применяются в отношении организаций, получающих поддержку в 2022 году."Российский экспортный центр готовил изменения в законодательство на основе обратной связи от экспортеров совместно с Минпромторгом и другими министерствами и ведомствами. Смягчение правил получения господдержки поможет компаниям быстрее перестроить логистику и перенаправить экспортные потоки, а также избежать лишних расходов", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, россия, экономика, михаил мишустин
17:54 07.07.2022
 

РЭЦ: российским экспортерам упростили механизм получения господдержки

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает правила получения средств господдержки экспортерами и вносит изменения в несколько прежних постановлений правительств, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Изменения в том числе коснулись следующих пунктов: теперь не нужно предоставлять действующее заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного в рамках реализации постановления правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719", - объясняет РЭЦ.
Кроме того, перевозчиком промышленной продукции теперь может выступать не только российское юридическое лицо, а расчет фактического размера господдержки и штрафные санкции не применяются в отношении организаций, получающих поддержку в 2022 году.
"Российский экспортный центр готовил изменения в законодательство на основе обратной связи от экспортеров совместно с Минпромторгом и другими министерствами и ведомствами. Смягчение правил получения господдержки поможет компаниям быстрее перестроить логистику и перенаправить экспортные потоки, а также избежать лишних расходов", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
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Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Вероника НикишинаРоссияЭкономикаМихаил Мишустин
 
 
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