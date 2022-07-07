Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил работу Госдумы после 24 февраля - РИА Новости, 07.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220707/gosduma-1801059010.html
Путин отметил работу Госдумы после 24 февраля
Путин отметил работу Госдумы после 24 февраля - РИА Новости, 07.07.2022
Путин отметил работу Госдумы после 24 февраля
Всем ветвям власти в России с началом специальной военной операции в феврале потребовалось действовать решительно, согласованно и быстро, Госдума именно так и... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T19:40
2022-07-07T19:50
политика
госдума рф
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665969_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_409f69c855f322c5871fa02cd1412634.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Всем ветвям власти в России с началом специальной военной операции в феврале потребовалось действовать решительно, согласованно и быстро, Госдума именно так и работала, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций ГД."После 24 февраля, когда началась специальная военная операция, всем ветвям власти и уровням власти страны требовалось действовать решительно, согласованно и быстро", - сказал Путин.Президент поблагодарил лидеров фракций, что "именно так" они и работали.
https://ria.ru/20220707/gosduma-1801059432.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665969_575:73:2978:1875_1920x0_80_0_0_1da14eb5503e593d8dd906bb55a0c361.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, госдума рф, владимир путин
19:40 07.07.2022 (обновлено: 19:50 07.07.2022)
 
Путин отметил работу Госдумы после 24 февраля

Президент Путин отметил согласованную работу Госдумы после 24 февраля

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В холле Государственной Думы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Всем ветвям власти в России с началом специальной военной операции в феврале потребовалось действовать решительно, согласованно и быстро, Госдума именно так и работала, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций ГД.
"После 24 февраля, когда началась специальная военная операция, всем ветвям власти и уровням власти страны требовалось действовать решительно, согласованно и быстро", - сказал Путин.
Президент поблагодарил лидеров фракций, что "именно так" они и работали.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
Вчера, 19:41
Все фракции Госдумы подтвердили свою состоятельность, заявил Путин
 
ПолитикаГосдума РФВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала