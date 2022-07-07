https://ria.ru/20220707/gosduma-1801059010.html
Путин отметил работу Госдумы после 24 февраля
Путин отметил работу Госдумы после 24 февраля - РИА Новости, 07.07.2022
Путин отметил работу Госдумы после 24 февраля
Всем ветвям власти в России с началом специальной военной операции в феврале потребовалось действовать решительно, согласованно и быстро, Госдума именно так и... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T19:40
2022-07-07T19:40
2022-07-07T19:50
политика
госдума рф
владимир путин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Всем ветвям власти в России с началом специальной военной операции в феврале потребовалось действовать решительно, согласованно и быстро, Госдума именно так и работала, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций ГД."После 24 февраля, когда началась специальная военная операция, всем ветвям власти и уровням власти страны требовалось действовать решительно, согласованно и быстро", - сказал Путин.Президент поблагодарил лидеров фракций, что "именно так" они и работали.
https://ria.ru/20220707/gosduma-1801059432.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, госдума рф, владимир путин
19:40 07.07.2022 (обновлено: 19:50 07.07.2022)
Путин отметил работу Госдумы после 24 февраля
Президент Путин отметил согласованную работу Госдумы после 24 февраля
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Всем ветвям власти в России с началом специальной военной операции в феврале потребовалось действовать решительно, согласованно и быстро, Госдума именно так и работала, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций ГД.
"После 24 февраля, когда началась специальная военная операция, всем ветвям власти и уровням власти страны требовалось действовать решительно, согласованно и быстро", - сказал Путин.
Президент поблагодарил лидеров фракций, что "именно так" они и работали.