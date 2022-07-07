https://ria.ru/20220707/gosduma-1801059010.html

Путин отметил работу Госдумы после 24 февраля

Путин отметил работу Госдумы после 24 февраля - РИА Новости, 07.07.2022

Путин отметил работу Госдумы после 24 февраля

Всем ветвям власти в России с началом специальной военной операции в феврале потребовалось действовать решительно, согласованно и быстро, Госдума именно так и... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T19:40

2022-07-07T19:40

2022-07-07T19:50

политика

госдума рф

владимир путин

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Всем ветвям власти в России с началом специальной военной операции в феврале потребовалось действовать решительно, согласованно и быстро, Госдума именно так и работала, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций ГД."После 24 февраля, когда началась специальная военная операция, всем ветвям власти и уровням власти страны требовалось действовать решительно, согласованно и быстро", - сказал Путин.Президент поблагодарил лидеров фракций, что "именно так" они и работали.

https://ria.ru/20220707/gosduma-1801059432.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, госдума рф, владимир путин