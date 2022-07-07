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Ракета со спутником "Глонасс-К" стартовала с космодрома Плесецк - РИА Новости, 07.07.2022
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Ракета со спутником "Глонасс-К" стартовала с космодрома Плесецк
Ракета со спутником "Глонасс-К" стартовала с космодрома Плесецк - РИА Новости, 07.07.2022
Ракета со спутником "Глонасс-К" стартовала с космодрома Плесецк
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским навигационным спутником "Глонасс-К" стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:29
2022-07-07T12:29
космос - риа наука
глонасс (система навигации)
архангельская область
плесецк
россия
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским навигационным спутником "Глонасс-К" стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили журналистам в Минобороны России."В четверг, 7 июля, в 12.18 мск с Государственного испытательного космодрома министерства обороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-К", - отметили в военном ведомстве.Как уточнили в Минобороны, все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Контроль проведения пуска и полета носителя был осуществлен средствами наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.ГЛОНАСС – одна из четырех созданных в мире систем, аналогичная американской GPS, китайской BeiDou и европейской Galileo. Особое значение система ГЛОНАСС имеет для эффективного решения задач Вооруженных сил. Сигналы системы используются в высокоточном оружии, беспилотной авиации, для оперативного управления войсками.
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архангельская область
плесецк
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космос - риа наука, глонасс (система навигации), архангельская область, плесецк, россия
12:29 07.07.2022
 
Ракета со спутником "Глонасс-К" стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель с навигационным спутником "Глонасс-К" стартовала с космодрома Плесецк

© Фото : РоскосмосПуск ракеты-носителя "Союз-2" с космическим аппаратом нового поколения системы "Глонасс-К"
Пуск ракеты-носителя Союз-2 с космическим аппаратом нового поколения системы Глонасс-К - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Фото : Роскосмос
Пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космическим аппаратом нового поколения системы "Глонасс-К". Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским навигационным спутником "Глонасс-К" стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили журналистам в Минобороны России.
"В четверг, 7 июля, в 12.18 мск с Государственного испытательного космодрома министерства обороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-К", - отметили в военном ведомстве.
Как уточнили в Минобороны, все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Контроль проведения пуска и полета носителя был осуществлен средствами наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.
ГЛОНАСС – одна из четырех созданных в мире систем, аналогичная американской GPS, китайской BeiDou и европейской Galileo. Особое значение система ГЛОНАСС имеет для эффективного решения задач Вооруженных сил. Сигналы системы используются в высокоточном оружии, беспилотной авиации, для оперативного управления войсками.
Модель космического аппарата российской глобальной навигационной системы Глонасс-К - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 17:44
Рогозин сообщил о развертывании группировки "ГЛОНАСС" нового поколения
 
Космос - РИА НаукаГЛОНАСС (система навигации)Архангельская областьПлесецкРоссия
 
 
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