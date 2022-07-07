Ракета со спутником "Глонасс-К" стартовала с космодрома Плесецк
Ракета-носитель с навигационным спутником "Глонасс-К" стартовала с космодрома Плесецк
© Фото : РоскосмосПуск ракеты-носителя "Союз-2" с космическим аппаратом нового поколения системы "Глонасс-К"
Пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космическим аппаратом нового поколения системы "Глонасс-К". Архивное фото
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским навигационным спутником "Глонасс-К" стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили журналистам в Минобороны России.
"В четверг, 7 июля, в 12.18 мск с Государственного испытательного космодрома министерства обороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-К", - отметили в военном ведомстве.
Как уточнили в Минобороны, все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Контроль проведения пуска и полета носителя был осуществлен средствами наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.
ГЛОНАСС – одна из четырех созданных в мире систем, аналогичная американской GPS, китайской BeiDou и европейской Galileo. Особое значение система ГЛОНАСС имеет для эффективного решения задач Вооруженных сил. Сигналы системы используются в высокоточном оружии, беспилотной авиации, для оперативного управления войсками.