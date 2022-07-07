https://ria.ru/20220707/glonass-1800896208.html

Ракета со спутником "Глонасс-К" стартовала с космодрома Плесецк

Ракета со спутником "Глонасс-К" стартовала с космодрома Плесецк - РИА Новости, 07.07.2022

Ракета со спутником "Глонасс-К" стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским навигационным спутником "Глонасс-К" стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T12:29

2022-07-07T12:29

2022-07-07T12:29

космос - риа наука

глонасс (система навигации)

архангельская область

плесецк

россия

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским навигационным спутником "Глонасс-К" стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили журналистам в Минобороны России."В четверг, 7 июля, в 12.18 мск с Государственного испытательного космодрома министерства обороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-К", - отметили в военном ведомстве.Как уточнили в Минобороны, все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Контроль проведения пуска и полета носителя был осуществлен средствами наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.ГЛОНАСС – одна из четырех созданных в мире систем, аналогичная американской GPS, китайской BeiDou и европейской Galileo. Особое значение система ГЛОНАСС имеет для эффективного решения задач Вооруженных сил. Сигналы системы используются в высокоточном оружии, беспилотной авиации, для оперативного управления войсками.

https://ria.ru/20220428/sputnik-1785999776.html

архангельская область

плесецк

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

космос - риа наука, глонасс (система навигации), архангельская область, плесецк, россия