https://ria.ru/20220707/germaniya-1801071247.html

Шольц заявил, что Германии не грозит банкротство

Шольц заявил, что Германии не грозит банкротство - РИА Новости, 07.07.2022

Шольц заявил, что Германии не грозит банкротство

Германии не грозит банкротство, в скором времени бюджетный долг будет уменьшен до уровня до начала пандемии COVID, заявил на телеканале ZDF канцлер ФРГ Олаф... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T20:42

2022-07-07T20:42

2022-07-07T20:42

германия

олаф шольц

в мире

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БЕРЛИН, 7 июл - РИА Новости. Германии не грозит банкротство, в скором времени бюджетный долг будет уменьшен до уровня до начала пандемии COVID, заявил на телеканале ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц, трансляция передачи ведется в прямом эфире в интернете."Нет, совершенно нет", - сказал канцлер, отвечая на вопрос, грозит ли Германии банкротство, добавив, что "по всем прогнозам, при условии, что не будет большого промышленного кризиса или эскалации войны с общемировыми последствиями, если все будет идти нормально, то в относительно короткое время долговой уровень достигнет докоронавирусного".

https://ria.ru/20220707/gaz-1800977346.html

германия

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германия, олаф шольц, в мире