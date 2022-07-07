https://ria.ru/20220707/gaz-1800977346.html

В Германии могут ввести квоты на расход газа, сообщили СМИ

В Германии могут ввести квоты на расход газа, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.07.2022

В Германии могут ввести квоты на расход газа, сообщили СМИ

Власти ФРГ оценивают возможность введения квот на расход газа, излишки могут быть оплачены из бюджета, что ведет к новым долгам, собщило в четверг... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T16:04

2022-07-07T16:04

2022-07-07T16:04

германия

focus

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БЕРЛИН, 7 июл - РИА Новости. Власти ФРГ оценивают возможность введения квот на расход газа, излишки могут быть оплачены из бюджета, что ведет к новым долгам, собщило в четверг онлайн-издание Focus.По информации издания, проект в настоящее время рассматривается в Минэкономики ФРГ, он может обойтись бюджету в "миллиарды евро", что приведет к "новым задолженностям и невозврату к ограничениям по приобретению новых долгов", пишет Focus.

https://ria.ru/20220706/gaz-1800563725.html

германия

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2022

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германия, focus