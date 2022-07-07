https://ria.ru/20220707/gaz-1800864729.html

Биржевые цены на газ в Европе впервые с марта превысили 1900 долларов

Биржевые цены на газ в Европе впервые с марта превысили 1900 долларов - РИА Новости, 07.07.2022

Биржевые цены на газ в Европе впервые с марта превысили 1900 долларов

Цены на газ в Европе впервые с 9 марта превысили 1900 долларов за тысячу кубометров, растут на 7%, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T10:49

2022-07-07T10:49

2022-07-07T12:02

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газпром

северный поток

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Цены на газ в Европе впервые с 9 марта превысили 1900 долларов за тысячу кубометров, растут на 7%, следует из данных лондонской биржи ICE.Ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу одного из крупнейших хабов TTF открыли торговую сессию на уровне 1865 долларов (+3,4% к расчетной цене среды - 1803,5 доллара). Вскоре котировки несколько снизились и, опустившись почти до 1845 долларов (+2,3%), вновь выросли. Пока ценовой максимум составляет 1930 долларов (+7%).Биржевая стоимость газа в Европе за месяц выросла вдвое. Еще 7 июня расчетная цена ближайших - тогда июльских - фьючерсов составляла 880,8 доллара. Затем она резко подскочила почти до 1300 долларов, а к концу месяца приблизилась к рубежу в 1600 долларов, после чего в начале июля - впервые с марта - достигла 1800 долларов.Исторические максимумы газовые котировки обновили четыре месяца назад. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта, а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров.Сейчас на настроения участников рынка влияют риски снижения поставок из России. "Газпром" с 11 по 21 июля планирует остановить из-за планового техобслуживания газопровод "Северный поток". Это может - если объёмы газа не будут перенаправлены на альтернативные маршруты - усугубить нехватку газа на европейском рынке.

https://ria.ru/20220705/gaz-1800236110.html

https://ria.ru/20220523/polsha-1790197059.html

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в мире, экономика, европа, россия, газпром, северный поток, санкции в отношении россии