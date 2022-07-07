https://ria.ru/20220707/gaz-1800864729.html
Биржевые цены на газ в Европе впервые с марта превысили 1900 долларов
Биржевые цены на газ в Европе впервые с марта превысили 1900 долларов - РИА Новости, 07.07.2022
Биржевые цены на газ в Европе впервые с марта превысили 1900 долларов
Цены на газ в Европе впервые с 9 марта превысили 1900 долларов за тысячу кубометров, растут на 7%, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T10:49
2022-07-07T10:49
2022-07-07T12:02
в мире
экономика
европа
россия
газпром
северный поток
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132107_0:0:2877:1619_1920x0_80_0_0_4027697c36b359d4b094ad536aa9e78d.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Цены на газ в Европе впервые с 9 марта превысили 1900 долларов за тысячу кубометров, растут на 7%, следует из данных лондонской биржи ICE.Ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу одного из крупнейших хабов TTF открыли торговую сессию на уровне 1865 долларов (+3,4% к расчетной цене среды - 1803,5 доллара). Вскоре котировки несколько снизились и, опустившись почти до 1845 долларов (+2,3%), вновь выросли. Пока ценовой максимум составляет 1930 долларов (+7%).Биржевая стоимость газа в Европе за месяц выросла вдвое. Еще 7 июня расчетная цена ближайших - тогда июльских - фьючерсов составляла 880,8 доллара. Затем она резко подскочила почти до 1300 долларов, а к концу месяца приблизилась к рубежу в 1600 долларов, после чего в начале июля - впервые с марта - достигла 1800 долларов.Исторические максимумы газовые котировки обновили четыре месяца назад. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта, а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров.Сейчас на настроения участников рынка влияют риски снижения поставок из России. "Газпром" с 11 по 21 июля планирует остановить из-за планового техобслуживания газопровод "Северный поток". Это может - если объёмы газа не будут перенаправлены на альтернативные маршруты - усугубить нехватку газа на европейском рынке.
https://ria.ru/20220705/gaz-1800236110.html
https://ria.ru/20220523/polsha-1790197059.html
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132107_23:0:2752:2047_1920x0_80_0_0_e1a70232de1e8ac6f6ce34081da7b2dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, европа, россия, газпром, северный поток, санкции в отношении россии
10:49 07.07.2022 (обновлено: 12:02 07.07.2022)
Биржевые цены на газ в Европе впервые с марта превысили 1900 долларов
ICE: цены на газ в Европе впервые с марта выросли на семь процентов