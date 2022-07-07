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В Китае напомнили США и Западу неприятную правду о G20 - РИА Новости, 07.07.2022
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В Китае напомнили США и Западу неприятную правду о G20
В Китае напомнили США и Западу неприятную правду о G20 - РИА Новости, 07.07.2022
В Китае напомнили США и Западу неприятную правду о G20
"Большая двадцатка" не представляет из себя объединение государств, готовых прислушиваться к Западу во главе с США, пишет китайское издание Global Times. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T22:11
2022-07-07T23:05
в мире
санкции в отношении россии
большая двадцатка
сша
китай
россия
украина
индонезия
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. "Большая двадцатка" не представляет из себя объединение государств, готовых прислушиваться к Западу во главе с США, пишет китайское издание Global Times.В материале подчеркивается, что США стоит отказаться от фантазий превратить проходящую в Индонезии встречу глав внешнеполитических ведомств G20 в антироссийскую и антикитайскую платформу, как они это сделали с "Большой семеркой"."Развивающиеся страны, входящие в "Большую двадцатку", заинтересованы обсудить такие проблемы, как экономическая нестабильность и продовольственный кризис, а не пытаться разделить мир, создавая новые геополитические конфликты", — констатировали авторы статьи Чэн Цинцин и Ван Хэньи.Научный сотрудник Академии общественных наук КНР Лю Сян добавил в комментарии, что намерения Западных стран уничтожить Москву при помощи экономических санкций навредят только им самим.Министерская встреча G20 проходит на Бали 7—8 июля. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
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в мире, санкции в отношении россии, большая двадцатка, сша, китай, россия, украина, индонезия
22:11 07.07.2022 (обновлено: 23:05 07.07.2022)
 
В Китае напомнили США и Западу неприятную правду о G20

Global Times: "Большая двадцатка" не будет подчиняться Западу во главе с США

© AP Photo / Dita AlangkaraСотрудник полиции во время подготовки к переговорам глав МИД G20 в Нуса-Дуа, Бали
Сотрудник полиции во время подготовки к переговорам глав МИД G20 в Нуса-Дуа, Бали - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Dita Alangkara
Сотрудник полиции во время подготовки к переговорам глав МИД G20 в Нуса-Дуа, Бали
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. "Большая двадцатка" не представляет из себя объединение государств, готовых прислушиваться к Западу во главе с США, пишет китайское издание Global Times.

"G20 — это не эксклюзивный клуб Запада и не платформа, принадлежащая США. В "Двадцатку" входят многие развивающиеся страны, которые не пляшут под дудку Вашингтона", — приводятся слова старшего научного сотрудника Института международных отношений КНР Ян Сю.

В материале подчеркивается, что США стоит отказаться от фантазий превратить проходящую в Индонезии встречу глав внешнеполитических ведомств G20 в антироссийскую и антикитайскую платформу, как они это сделали с "Большой семеркой".
"Развивающиеся страны, входящие в "Большую двадцатку", заинтересованы обсудить такие проблемы, как экономическая нестабильность и продовольственный кризис, а не пытаться разделить мир, создавая новые геополитические конфликты", — констатировали авторы статьи Чэн Цинцин и Ван Хэньи.
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Научный сотрудник Академии общественных наук КНР Лю Сян добавил в комментарии, что намерения Западных стран уничтожить Москву при помощи экономических санкций навредят только им самим.
Министерская встреча G20 проходит на Бали 7—8 июля. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
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