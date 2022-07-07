https://ria.ru/20220707/g20-1801085542.html

В Китае напомнили США и Западу неприятную правду о G20

В Китае напомнили США и Западу неприятную правду о G20 - РИА Новости, 07.07.2022

В Китае напомнили США и Западу неприятную правду о G20

"Большая двадцатка" не представляет из себя объединение государств, готовых прислушиваться к Западу во главе с США, пишет китайское издание Global Times. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T22:11

2022-07-07T22:11

2022-07-07T23:05

в мире

санкции в отношении россии

большая двадцатка

сша

китай

россия

украина

индонезия

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. "Большая двадцатка" не представляет из себя объединение государств, готовых прислушиваться к Западу во главе с США, пишет китайское издание Global Times.В материале подчеркивается, что США стоит отказаться от фантазий превратить проходящую в Индонезии встречу глав внешнеполитических ведомств G20 в антироссийскую и антикитайскую платформу, как они это сделали с "Большой семеркой"."Развивающиеся страны, входящие в "Большую двадцатку", заинтересованы обсудить такие проблемы, как экономическая нестабильность и продовольственный кризис, а не пытаться разделить мир, создавая новые геополитические конфликты", — констатировали авторы статьи Чэн Цинцин и Ван Хэньи.Научный сотрудник Академии общественных наук КНР Лю Сян добавил в комментарии, что намерения Западных стран уничтожить Москву при помощи экономических санкций навредят только им самим.Министерская встреча G20 проходит на Бали 7—8 июля. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220706/neft-1800706861.html

https://ria.ru/20220707/mid-1800990131.html

сша

китай

россия

украина

индонезия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, санкции в отношении россии, большая двадцатка, сша, китай, россия, украина, индонезия