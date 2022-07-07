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Путин продлил на год срок службы Андрею Фурсенко - РИА Новости, 07.07.2022
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Путин продлил на год срок службы Андрею Фурсенко
Путин продлил на год срок службы Андрею Фурсенко - РИА Новости, 07.07.2022
Путин продлил на год срок службы Андрею Фурсенко
Президент России Владимир Путин продлил срок госслужбы своему помощнику Андрею Фурсенко до июля 2023 года, соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:58
2022-07-07T13:48
андрей фурсенко
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил срок госслужбы своему помощнику Андрею Фурсенко до июля 2023 года, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 13 июля 2023 года помощнику президента РФ Фурсенко Андрею Александровичу", - говорится в документе.
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андрей фурсенко, политика, россия, владимир путин
12:58 07.07.2022 (обновлено: 13:48 07.07.2022)
 
Путин продлил на год срок службы Андрею Фурсенко

Путин продлил срок госслужбы своему помощнику Андрею Фурсенко до июля 2023 года

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Андрей Фурсенко
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил срок госслужбы своему помощнику Андрею Фурсенко до июля 2023 года, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 13 июля 2023 года помощнику президента РФ Фурсенко Андрею Александровичу", - говорится в документе.
Игорь Неверов - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 12:46
Путин продлил начальнику управления президента Неверову срок госслужбы
 
Андрей ФурсенкоПолитикаРоссияВладимир Путин
 
 
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