https://ria.ru/20220707/fursenko-1800907383.html

Путин продлил на год срок службы Андрею Фурсенко

Путин продлил на год срок службы Андрею Фурсенко - РИА Новости, 07.07.2022

Путин продлил на год срок службы Андрею Фурсенко

Президент России Владимир Путин продлил срок госслужбы своему помощнику Андрею Фурсенко до июля 2023 года, соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T12:58

2022-07-07T12:58

2022-07-07T13:48

андрей фурсенко

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил срок госслужбы своему помощнику Андрею Фурсенко до июля 2023 года, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 13 июля 2023 года помощнику президента РФ Фурсенко Андрею Александровичу", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220602/neverov-1792598557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

андрей фурсенко, политика, россия, владимир путин