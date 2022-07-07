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Путин примет участие в церемонии поднятия флага на рыбопромысловых судах - РИА Новости, 07.07.2022
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Путин примет участие в церемонии поднятия флага на рыбопромысловых судах
Путин примет участие в церемонии поднятия флага на рыбопромысловых судах - РИА Новости, 07.07.2022
Путин примет участие в церемонии поднятия флага на рыбопромысловых судах
Президент Владимир Путин 8 июля по видеосвязи примет участие в церемонии поднятия российского флага на новых рыбопромысловых судах, построенных на отечественных РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T15:18
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россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент Владимир Путин 8 июля по видеосвязи примет участие в церемонии поднятия российского флага на новых рыбопромысловых судах, построенных на отечественных верфях, сообщает пресс-служба Кремля."Президент примет участие в церемонии поднятия российского флага на новых рыбопромысловых судах, построенных на отечественных верфях по программе обновления производственных мощностей рыбохозяйственного комплекса с государственной поддержкой", - говорится в сообщении.Отмечается, что церемония состоится в режиме видеосвязи в преддверии профессионального праздника работников отрасли - Дня рыбака.
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россия, политика, владимир путин
15:18 07.07.2022 (обновлено: 15:24 07.07.2022)
 
Путин примет участие в церемонии поднятия флага на рыбопромысловых судах

Путин по видеосвязи примет участие в церемонии поднятия флага нрыбопромысловых судах

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент Владимир Путин 8 июля по видеосвязи примет участие в церемонии поднятия российского флага на новых рыбопромысловых судах, построенных на отечественных верфях, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент примет участие в церемонии поднятия российского флага на новых рыбопромысловых судах, построенных на отечественных верфях по программе обновления производственных мощностей рыбохозяйственного комплекса с государственной поддержкой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что церемония состоится в режиме видеосвязи в преддверии профессионального праздника работников отрасли - Дня рыбака.
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