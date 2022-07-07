https://ria.ru/20220707/flag-1800958307.html
Путин примет участие в церемонии поднятия флага на рыбопромысловых судах
Путин примет участие в церемонии поднятия флага на рыбопромысловых судах - РИА Новости, 07.07.2022
Путин примет участие в церемонии поднятия флага на рыбопромысловых судах
Президент Владимир Путин 8 июля по видеосвязи примет участие в церемонии поднятия российского флага на новых рыбопромысловых судах, построенных на отечественных РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T15:18
2022-07-07T15:18
2022-07-07T15:24
россия
политика
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799521945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23294053406cb463b4e785c39c03abb7.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент Владимир Путин 8 июля по видеосвязи примет участие в церемонии поднятия российского флага на новых рыбопромысловых судах, построенных на отечественных верфях, сообщает пресс-служба Кремля."Президент примет участие в церемонии поднятия российского флага на новых рыбопромысловых судах, построенных на отечественных верфях по программе обновления производственных мощностей рыбохозяйственного комплекса с государственной поддержкой", - говорится в сообщении.Отмечается, что церемония состоится в режиме видеосвязи в преддверии профессионального праздника работников отрасли - Дня рыбака.
https://ria.ru/20220704/flot-1800113612.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799521945_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1ba43298a829664b03326ed9d6c0fd23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, владимир путин
15:18 07.07.2022 (обновлено: 15:24 07.07.2022)
Путин примет участие в церемонии поднятия флага на рыбопромысловых судах
Путин по видеосвязи примет участие в церемонии поднятия флага нрыбопромысловых судах