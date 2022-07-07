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Путин примет участие в церемонии поднятия флага на рыбопромысловых судах

Путин примет участие в церемонии поднятия флага на рыбопромысловых судах - РИА Новости, 07.07.2022

Путин примет участие в церемонии поднятия флага на рыбопромысловых судах

Президент Владимир Путин 8 июля по видеосвязи примет участие в церемонии поднятия российского флага на новых рыбопромысловых судах, построенных на отечественных РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T15:18

2022-07-07T15:18

2022-07-07T15:24

россия

политика

владимир путин

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент Владимир Путин 8 июля по видеосвязи примет участие в церемонии поднятия российского флага на новых рыбопромысловых судах, построенных на отечественных верфях, сообщает пресс-служба Кремля."Президент примет участие в церемонии поднятия российского флага на новых рыбопромысловых судах, построенных на отечественных верфях по программе обновления производственных мощностей рыбохозяйственного комплекса с государственной поддержкой", - говорится в сообщении.Отмечается, что церемония состоится в режиме видеосвязи в преддверии профессионального праздника работников отрасли - Дня рыбака.

https://ria.ru/20220704/flot-1800113612.html

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Екатерина Зайцева

россия, политика, владимир путин