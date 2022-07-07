18:11 07.07.2022 (обновлено: 18:39 07.07.2022)
TAC: конфликт на Украине разорвет Европу на части
The American Conservative: конфликт на Украине может разорвать Европу на части
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Европейцы все чаще начинают сомневаться в необходимости помогать Украине из-за ухудшающейся экономической ситуации, пишет обозреватель Дуг Бэндоу для издания The American Conservative.
Бэндоу ссылается на недавний опрос, проведенный Европейским советом по международным отношениям, иллюстрирующий рост общественного несогласия по ситуации на Украине, несмотря на официальные позиции европейских правительств. Согласно данным, все большее число итальянцев, французов, немцев и румын обвиняют Киев, Брюссель и Вашингтон в нежелании урегулировать вспыхнувший конфликт.
"Поскольку конфликт затягивается, он может стать ключевой разделительной линией на континенте. Если политические лидеры не примут во внимание различие во взглядах граждан, то единству Европы может прийти конец", — цитирует автор заключение, написанное к опросу Европейским советом по международным отношениям.
Он подчеркивает, что рост "инакомыслия" отмечается в крупнейших и наиболее влиятельных странах континента, и констатирует, что в таких условиях шансы принять новые пакеты санкций против России сведены практически к нулю.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.