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TAC: конфликт на Украине разорвет Европу на части - РИА Новости, 07.07.2022
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TAC: конфликт на Украине разорвет Европу на части
TAC: конфликт на Украине разорвет Европу на части - РИА Новости, 07.07.2022
TAC: конфликт на Украине разорвет Европу на части
Европейцы все чаще начинают сомневаться в необходимости помогать Украине из-за ухудшающейся экономической ситуации, пишет обозреватель Дуг Бэндоу для издания... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T18:11
2022-07-07T18:39
в мире
украина
европа
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Европейцы все чаще начинают сомневаться в необходимости помогать Украине из-за ухудшающейся экономической ситуации, пишет обозреватель Дуг Бэндоу для издания The American Conservative."Поддержка экономической войны против Москвы ослабевает по мере продвижения на запад по всему континенту", — заметил автор. В качестве примера он привел такие страны, как Италия и Германия, где обстановка сильно накалена из-за проводимой Евросоюзом санкционной политики.Бэндоу ссылается на недавний опрос, проведенный Европейским советом по международным отношениям, иллюстрирующий рост общественного несогласия по ситуации на Украине, несмотря на официальные позиции европейских правительств. Согласно данным, все большее число итальянцев, французов, немцев и румын обвиняют Киев, Брюссель и Вашингтон в нежелании урегулировать вспыхнувший конфликт.Так, подчеркивается, что в Италии 52 процента респондентов выступили за скорейшее урегулирование кризиса, в Германии — 49 процентов, в Румынии — 42, а во Франции — 40. При этом опрошенные допускали возможность уступок со стороны Украины.Он подчеркивает, что рост "инакомыслия" отмечается в крупнейших и наиболее влиятельных странах континента, и констатирует, что в таких условиях шансы принять новые пакеты санкций против России сведены практически к нулю.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
https://ria.ru/20220707/putin-1800845023.html
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в мире, украина, европа, евросоюз, санкции в отношении россии
18:11 07.07.2022 (обновлено: 18:39 07.07.2022)
 
TAC: конфликт на Украине разорвет Европу на части

The American Conservative: конфликт на Украине может разорвать Европу на части

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Европейцы все чаще начинают сомневаться в необходимости помогать Украине из-за ухудшающейся экономической ситуации, пишет обозреватель Дуг Бэндоу для издания The American Conservative.
"Поддержка экономической войны против Москвы ослабевает по мере продвижения на запад по всему континенту", — заметил автор. В качестве примера он привел такие страны, как Италия и Германия, где обстановка сильно накалена из-за проводимой Евросоюзом санкционной политики.
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Бэндоу ссылается на недавний опрос, проведенный Европейским советом по международным отношениям, иллюстрирующий рост общественного несогласия по ситуации на Украине, несмотря на официальные позиции европейских правительств. Согласно данным, все большее число итальянцев, французов, немцев и румын обвиняют Киев, Брюссель и Вашингтон в нежелании урегулировать вспыхнувший конфликт.
Так, подчеркивается, что в Италии 52 процента респондентов выступили за скорейшее урегулирование кризиса, в Германии — 49 процентов, в Румынии — 42, а во Франции — 40. При этом опрошенные допускали возможность уступок со стороны Украины.

"Поскольку конфликт затягивается, он может стать ключевой разделительной линией на континенте. Если политические лидеры не примут во внимание различие во взглядах граждан, то единству Европы может прийти конец", — цитирует автор заключение, написанное к опросу Европейским советом по международным отношениям.

Он подчеркивает, что рост "инакомыслия" отмечается в крупнейших и наиболее влиятельных странах континента, и констатирует, что в таких условиях шансы принять новые пакеты санкций против России сведены практически к нулю.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
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