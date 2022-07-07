https://ria.ru/20220707/evropa-1800707395.html

"Это будет катастрофа для Литвы". Как Москва ответит на блокаду

"Это будет катастрофа для Литвы". Как Москва ответит на блокаду - РИА Новости, 07.07.2022

"Это будет катастрофа для Литвы". Как Москва ответит на блокаду

Калининград третью неделю находится в сухопутной блокаде со стороны Литвы. Российские власти разрабатывают ответные меры. Среди предложений — полное прекращение РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T08:00

2022-07-07T08:00

2022-07-07T08:02

евросоюз

литва

антон алиханов

калининград

еврокомиссия

санкции в отношении россии

нато

германия

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Елена Попова. Калининград третью неделю находится в сухопутной блокаде со стороны Литвы. Российские власти разрабатывают ответные меры. Среди предложений — полное прекращение движения грузов в Прибалтику и отключение страны от энергокольца. Осадой региона недовольны и в ЕС: Берлин пытается убедить Вильнюс не обострять отношения с Москвой.Обходные путиЛитва ссылается на четвертый пакет санкций, предусматривающий запрет на перевозку через территорию ЕС ряда российских товаров. Эксклав можно снабжать по морю, но это дороже."Мы договариваемся, чтобы разница между железнодорожными и морскими тарифами субсидировалась за счет федерального бюджета. Морские перевозки всегда были недешевыми, но у них ряд преимуществ. Как минимум, прямой транзит через нейтральные воды — быстрее", — объяснил РИА Новости пресс-секретарь правительства Калининграда Дмитрий Лысаков.Пока региону удается сдерживать цены на продовольствие, но если сухопутная блокада затянется, подорожание неизбежно. "Дефицита нет, — уточнил собеседник РИА Новости. — Часть перевели на доставку морем, а освободившиеся мощности железной дороги загрузили неподсанкционными товарами. Транзит продолжается, корабли плавают".Губернатор области Антон Алиханов направил правительству предложения, как отреагировать на действия литовских властей. "Экономический ответ России в отношении Прибалтики — гораздо более эффективная мера и крайне разрушительная, сравнимая с нейтронным оружием. Россия может сделать так, что половины экономики Литвы не будет", — сказал он.Решить проблему также можно, построив железную дорогу через Сувалкский коридор, но на это требуется разрешение Вильнюса. По словам Алиханова, новую инфраструктуру следует соорудить таким образом, чтобы за ее пределы было невозможно выехать.В пресс-службе калининградского правительства назвали несколько вариантов, способных привести Вильнюс в чувство. "Например, запрет маркировки импортного алкоголя, ввозимого в Россию, — говорит Лысаков. — Это приносит ежегодно 300-400 миллионов долларов. Кроме того, логистические мощности Литвы во многом завязаны на транзит и перевалку грузов, которые идут через российскую территорию. Этого их тоже можно лишить".По его словам, руководство региона готово к любому сценарию, но, конечно, хотелось бы, чтобы "разум литовской стороны взял верх над желанием политического хайпа".Проблема в чтенияхНа днях сразу несколько европейских СМИ сообщили, что Еврокомиссия готовится смягчить ограничения на транзит грузов в Калининград. В Германии считают трактовку Литвой четвертого санкционного пакета неправильной и опасаются, что Москва "применит силу для создания наземного коридора". "Немцы оказывали давление на Еврокомиссию с 18 июня, чтобы Калининград не попал под санкции", — уверяют источники Der Spiegel в правительственных кругах."Создать необходимые рамочные условия — дело Евросоюза. При решении вопроса, естественно, необходимо учитывать, что здесь идет речь о транзите грузов между двумя частями России, и, я полагаю, все стороны сейчас очень заинтересованы в деэскалации", — заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите НАТО в Мадриде.Еврокомиссия может отменить ограничения 10 июля, пишет немецкое издание. В Литве убеждены, что такая уступка — поражение в противостоянии с Москвой. "Возникает вопрос: будет правовое объяснение или только политическое. Если политическое, тогда мы должны понять, почему так произошло", — отметил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.Литва настроена бороться с Россией даже в ущерб собственным национальным интересам. Убытки компании "Литовские железные дороги" (Lietuvos gelezinkeliai) оцениваются в 150 миллионов евро за год, две тысячи сотрудников могут лишиться работы.Несмотря на недовольство Германии, в Вильнюсе собираются продолжать сухопутную блокаду и напоминают, что с 10 июля вступит в силу наиболее болезненный для региона запрет на транзит цемента, алкоголя и товаров роскоши. По словам премьер-министра Ингриды Шимоните, литовских перевозчиков об этом уже предупредили.Литовская инициативаРазногласия в ЕС по поводу четвертого пакета санкций политологи объясняют спешкой. "Не стоит преувеличивать степень компетенции и осведомленности европейской бюрократии. Они лепили очередной пакет, не вникая в детали. В итоге не учли особый статус эксклава, транзитные отношения региона и содержание документов, которые это регулируют", — говорит главный редактор Baltnews Андрей Стариков.Вот Литва и проявила инициативу. "Более вменяемое политическое руководство обратилось бы за консультациями к Еврокомиссии. Но литовцы, видимо, посоветовались не с Брюсселем, а с Вашингтоном", — предполагает эксперт.Сложившаяся ситуация весьма удобна для Вильнюса. Даже если блокаду снимут, власти всегда могут заявить, что всего лишь были последовательными в санкционной политике. К тому же высказывания некоторых российских общественных деятелей о необходимости пробить Сувалкский коридор силой позволили Литве запросить у НАТО дополнительное оружие, солдат и деньги."Тут они тактически добились желаемого, но стратегически создали себе глобальные риски. Если блокада не прекратится, Россия ответит, отключив, например, Литву от энергокольца БРЭЛЛ", — уточняет Стариков.Чью сторону займет Еврокомиссия — Литвы или Германии — спрогнозировать сложно. "Это не рациональная, а эмоциональная история", — считает президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.Но очевидно, что от "детского поведения" руководства Литвы пострадают простые люди, подчеркивают эксперты. Конфликт с Россией обернется инфляцией, безработицей и, как следствие, оттоком населения.

https://ria.ru/20220621/litva-1796853268.html

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евросоюз, литва, антон алиханов, калининград, еврокомиссия, санкции в отношении россии, нато, германия, ингрида шимоните, евгений минченко, россия