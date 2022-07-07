https://ria.ru/20220707/energetika-1801008184.html
За рубежом возвращаются к угольной сфере, заявил Путин
За рубежом возвращаются к угольной сфере, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022
За рубежом возвращаются к угольной сфере, заявил Путин
Иностранные партнеры "шумели, шумели" про переход на альтернативные источники энергии, а сами возвращаются к угольной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T17:11
2022-07-07T17:11
2022-07-07T17:29
экономика
владимир путин
европа
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Иностранные партнеры "шумели, шумели" про переход на альтернативные источники энергии, а сами возвращаются к угольной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин."Вот наши коллеги в западных странах все шумели, шумели по поводу экологии и ограничения выбросов и так далее, а сейчас переходят к угольной генерации, у них и было больше угольной генерации во многих странах Европы, чем у нас, а сейчас будет еще больше", - сказал Путин во время встречи с победителями конкурса "Лидеры России".А что касается атомной энергетики, добавил президент, то это тоже очень важный вопрос."Вроде бы он решен, этот вопрос, но, тем не менее, нужно утвердить вот это решение уже, которое касается того, что как раз энергетическая атомная отрасль является экологически чистой и входит в пакет тех мероприятий, которые связаны с улучшением климата и окружающей среды, а не наоборот. Если грамотно подходить, а у нас именно такой грамотный подход к решению этих вопросов, то это будет и помогать развивать экономику, и сохранять окружающую среду", - отметил глава российского государства.
https://ria.ru/20220707/atom-1801006045.html
https://ria.ru/20220603/energetika-1793038632.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, владимир путин, европа
17:11 07.07.2022 (обновлено: 17:29 07.07.2022)
За рубежом возвращаются к угольной сфере, заявил Путин
Президент Путин: за рубежом "шумели" об альтернативной энергии, а сами вернулись к углю
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Иностранные партнеры "шумели, шумели" про переход на альтернативные источники энергии, а сами возвращаются к угольной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вот наши коллеги в западных странах все шумели, шумели по поводу экологии и ограничения выбросов и так далее, а сейчас переходят к угольной генерации, у них и было больше угольной генерации во многих странах Европы
, чем у нас, а сейчас будет еще больше", - сказал Путин во время встречи с победителями конкурса "Лидеры России".
А что касается атомной энергетики, добавил президент, то это тоже очень важный вопрос.
"Вроде бы он решен, этот вопрос, но, тем не менее, нужно утвердить вот это решение уже, которое касается того, что как раз энергетическая атомная отрасль является экологически чистой и входит в пакет тех мероприятий, которые связаны с улучшением климата и окружающей среды, а не наоборот. Если грамотно подходить, а у нас именно такой грамотный подход к решению этих вопросов, то это будет и помогать развивать экономику, и сохранять окружающую среду", - отметил глава российского государства.