ВСУ могли привлекаться к биологическим экспериментам США, считают в МО
Кириллов: украинские военные могли привлекаться к биологическим экспериментам США
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Киевом
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Анализы антител у украинских военнопленных могут говорить об их участии в биологической программе США, заявил начальник Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
На брифинге в четверг генерал представил данные о состоянии здоровья добровольно сложивших оружие в ходе спецоперации украинских военнослужащих. Сведения о наличии у них антител к возбудителям инфекционных заболеваний без указания персональных данных представлены на слайде.
"Результаты таковы: 33% обследованных военнослужащих переболели или больны гепатитом "А", более 4% - лихорадкой с почечным синдромом, 20% - лихорадкой Западной Нила. Приведенные цифры существенно превышают среднестатистические показатели. С учетом того, что данные заболевания активно изучались Пентагоном в рамках украинских проектов, есть основания полагать, что военнослужащие вооруженных сил Украины привлекались в качестве добровольцев к экспериментам, по оценке переносимости опасных инфекционных заболеваний", - сказал он.
Кириллов отметил, что по имеющейся у Минобороны РФ информации, при стационарном лечении у украинских военнослужащих фиксировалось отсутствие терапевтического эффекта при введении антибактериальных препаратов. В их крови выявлялись высокие концентрации антибиотиков, в том числе сульфаниламидов и фторхинолонов.
"Данный факт может свидетельствовать о профилактическом приеме антибиотиков и подготовке личного состава к выполнению задач в условиях биологического заражения, например, возбудителем холеры, что косвенно подтверждает информацию Минобороны России о планировании применения украинскими спецподразделениями биологических средств", - отметил он.