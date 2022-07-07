https://ria.ru/20220707/eksperimenty-1800960457.html

ВСУ могли привлекаться к биологическим экспериментам США, считают в МО

ВСУ могли привлекаться к биологическим экспериментам США, считают в МО - РИА Новости, 07.07.2022

ВСУ могли привлекаться к биологическим экспериментам США, считают в МО

Анализы антител у украинских военнопленных могут говорить об их участии в биологической программе США, заявил начальник Войск радиационной химической и... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T15:24

2022-07-07T15:24

2022-07-07T15:24

здоровье - общество

россия

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Анализы антител у украинских военнопленных могут говорить об их участии в биологической программе США, заявил начальник Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.На брифинге в четверг генерал представил данные о состоянии здоровья добровольно сложивших оружие в ходе спецоперации украинских военнослужащих. Сведения о наличии у них антител к возбудителям инфекционных заболеваний без указания персональных данных представлены на слайде."Результаты таковы: 33% обследованных военнослужащих переболели или больны гепатитом "А", более 4% - лихорадкой с почечным синдромом, 20% - лихорадкой Западной Нила. Приведенные цифры существенно превышают среднестатистические показатели. С учетом того, что данные заболевания активно изучались Пентагоном в рамках украинских проектов, есть основания полагать, что военнослужащие вооруженных сил Украины привлекались в качестве добровольцев к экспериментам, по оценке переносимости опасных инфекционных заболеваний", - сказал он.Кириллов отметил, что по имеющейся у Минобороны РФ информации, при стационарном лечении у украинских военнослужащих фиксировалось отсутствие терапевтического эффекта при введении антибактериальных препаратов. В их крови выявлялись высокие концентрации антибиотиков, в том числе сульфаниламидов и фторхинолонов."Данный факт может свидетельствовать о профилактическом приеме антибиотиков и подготовке личного состава к выполнению задач в условиях биологического заражения, например, возбудителем холеры, что косвенно подтверждает информацию Минобороны России о планировании применения украинскими спецподразделениями биологических средств", - отметил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220707/patogeny-1800951422.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, россия, министерство обороны сша, вооруженные силы украины