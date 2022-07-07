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ВСУ могли привлекаться к биологическим экспериментам США, считают в МО - РИА Новости, 07.07.2022
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ВСУ могли привлекаться к биологическим экспериментам США, считают в МО
ВСУ могли привлекаться к биологическим экспериментам США, считают в МО - РИА Новости, 07.07.2022
ВСУ могли привлекаться к биологическим экспериментам США, считают в МО
Анализы антител у украинских военнопленных могут говорить об их участии в биологической программе США, заявил начальник Войск радиационной химической и... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T15:24
2022-07-07T15:24
здоровье - общество
россия
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Анализы антител у украинских военнопленных могут говорить об их участии в биологической программе США, заявил начальник Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.На брифинге в четверг генерал представил данные о состоянии здоровья добровольно сложивших оружие в ходе спецоперации украинских военнослужащих. Сведения о наличии у них антител к возбудителям инфекционных заболеваний без указания персональных данных представлены на слайде."Результаты таковы: 33% обследованных военнослужащих переболели или больны гепатитом "А", более 4% - лихорадкой с почечным синдромом, 20% - лихорадкой Западной Нила. Приведенные цифры существенно превышают среднестатистические показатели. С учетом того, что данные заболевания активно изучались Пентагоном в рамках украинских проектов, есть основания полагать, что военнослужащие вооруженных сил Украины привлекались в качестве добровольцев к экспериментам, по оценке переносимости опасных инфекционных заболеваний", - сказал он.Кириллов отметил, что по имеющейся у Минобороны РФ информации, при стационарном лечении у украинских военнослужащих фиксировалось отсутствие терапевтического эффекта при введении антибактериальных препаратов. В их крови выявлялись высокие концентрации антибиотиков, в том числе сульфаниламидов и фторхинолонов."Данный факт может свидетельствовать о профилактическом приеме антибиотиков и подготовке личного состава к выполнению задач в условиях биологического заражения, например, возбудителем холеры, что косвенно подтверждает информацию Минобороны России о планировании применения украинскими спецподразделениями биологических средств", - отметил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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здоровье - общество, россия, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
15:24 07.07.2022
 
ВСУ могли привлекаться к биологическим экспериментам США, считают в МО

Кириллов: украинские военные могли привлекаться к биологическим экспериментам США

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Киевом
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Анализы антител у украинских военнопленных могут говорить об их участии в биологической программе США, заявил начальник Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
На брифинге в четверг генерал представил данные о состоянии здоровья добровольно сложивших оружие в ходе спецоперации украинских военнослужащих. Сведения о наличии у них антител к возбудителям инфекционных заболеваний без указания персональных данных представлены на слайде.
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"Результаты таковы: 33% обследованных военнослужащих переболели или больны гепатитом "А", более 4% - лихорадкой с почечным синдромом, 20% - лихорадкой Западной Нила. Приведенные цифры существенно превышают среднестатистические показатели. С учетом того, что данные заболевания активно изучались Пентагоном в рамках украинских проектов, есть основания полагать, что военнослужащие вооруженных сил Украины привлекались в качестве добровольцев к экспериментам, по оценке переносимости опасных инфекционных заболеваний", - сказал он.
Кириллов отметил, что по имеющейся у Минобороны РФ информации, при стационарном лечении у украинских военнослужащих фиксировалось отсутствие терапевтического эффекта при введении антибактериальных препаратов. В их крови выявлялись высокие концентрации антибиотиков, в том числе сульфаниламидов и фторхинолонов.
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"Данный факт может свидетельствовать о профилактическом приеме антибиотиков и подготовке личного состава к выполнению задач в условиях биологического заражения, например, возбудителем холеры, что косвенно подтверждает информацию Минобороны России о планировании применения украинскими спецподразделениями биологических средств", - отметил он.
 
Здоровье - ОбществоРоссияМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
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