https://ria.ru/20220707/ekonomika-1801078891.html

России нужна экономика развития, заявил Васильев

России нужна экономика развития, заявил Васильев - РИА Новости, 07.07.2022

России нужна экономика развития, заявил Васильев

Российская экономика должна стать экономикой развития, вводить мобилизационную модель не придется, заявил глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T21:23

2022-07-07T21:23

2022-07-07T21:23

экономика

владимир путин

россия

госдума рф

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российская экономика должна стать экономикой развития, вводить мобилизационную модель не придется, заявил глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев."Наша экономика должна стать из догоняющей импортозамещающей экономикой развития, которая идёт вперёд. Мы понимаем, что в сегодняшней ситуации вводить мобилизационную экономику не придётся и не надо. Но с другой стороны, мы эти методы мобилизационной экономики буквально недавно рассматривали и принимали по ряду направлений", - сказал Васильев на встрече президента России Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы.По его словам, должна быть такая экономическая модель, которая, встречаясь с проблемой, решает ее взвешенно, апробирует, где это возможно, на существующих практиках.

https://ria.ru/20220707/ekonomika-1800906179.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия, госдума рф