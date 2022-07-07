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России нужна экономика развития, заявил Васильев - РИА Новости, 07.07.2022
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России нужна экономика развития, заявил Васильев
России нужна экономика развития, заявил Васильев - РИА Новости, 07.07.2022
России нужна экономика развития, заявил Васильев
Российская экономика должна стать экономикой развития, вводить мобилизационную модель не придется, заявил глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T21:23
2022-07-07T21:23
экономика
владимир путин
россия
госдума рф
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российская экономика должна стать экономикой развития, вводить мобилизационную модель не придется, заявил глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев."Наша экономика должна стать из догоняющей импортозамещающей экономикой развития, которая идёт вперёд. Мы понимаем, что в сегодняшней ситуации вводить мобилизационную экономику не придётся и не надо. Но с другой стороны, мы эти методы мобилизационной экономики буквально недавно рассматривали и принимали по ряду направлений", - сказал Васильев на встрече президента России Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы.По его словам, должна быть такая экономическая модель, которая, встречаясь с проблемой, решает ее взвешенно, апробирует, где это возможно, на существующих практиках.
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экономика, владимир путин, россия, госдума рф
21:23 07.07.2022
 
России нужна экономика развития, заявил Васильев

Глава фракции ЕР Васильев: вводить мобилизационную модель экономики не придется

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ Владимир Васильев
Руководитель фракции Единая Россия в Государственной Думе РФ Владимир Васильев - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ Владимир Васильев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российская экономика должна стать экономикой развития, вводить мобилизационную модель не придется, заявил глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев.
"Наша экономика должна стать из догоняющей импортозамещающей экономикой развития, которая идёт вперёд. Мы понимаем, что в сегодняшней ситуации вводить мобилизационную экономику не придётся и не надо. Но с другой стороны, мы эти методы мобилизационной экономики буквально недавно рассматривали и принимали по ряду направлений", - сказал Васильев на встрече президента России Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы.
По его словам, должна быть такая экономическая модель, которая, встречаясь с проблемой, решает ее взвешенно, апробирует, где это возможно, на существующих практиках.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
Вчера, 12:55
Переводить экономику на мобилизационные рельсы не нужно, заявила Матвиенко
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияГосдума РФ
 
 
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