https://ria.ru/20220707/ekonomika-1801078891.html
России нужна экономика развития, заявил Васильев
России нужна экономика развития, заявил Васильев - РИА Новости, 07.07.2022
России нужна экономика развития, заявил Васильев
Российская экономика должна стать экономикой развития, вводить мобилизационную модель не придется, заявил глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T21:23
2022-07-07T21:23
2022-07-07T21:23
экономика
владимир путин
россия
госдума рф
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российская экономика должна стать экономикой развития, вводить мобилизационную модель не придется, заявил глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев."Наша экономика должна стать из догоняющей импортозамещающей экономикой развития, которая идёт вперёд. Мы понимаем, что в сегодняшней ситуации вводить мобилизационную экономику не придётся и не надо. Но с другой стороны, мы эти методы мобилизационной экономики буквально недавно рассматривали и принимали по ряду направлений", - сказал Васильев на встрече президента России Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы.По его словам, должна быть такая экономическая модель, которая, встречаясь с проблемой, решает ее взвешенно, апробирует, где это возможно, на существующих практиках.
https://ria.ru/20220707/ekonomika-1800906179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, госдума рф
России нужна экономика развития, заявил Васильев
Глава фракции ЕР Васильев: вводить мобилизационную модель экономики не придется