https://ria.ru/20220707/ekonomika-1800846071.html

Дегтярев объяснил, почему в Хабаровском крае пока мало своего мяса и молока

Дегтярев объяснил, почему в Хабаровском крае пока мало своего мяса и молока - РИА Новости, 07.07.2022

Дегтярев объяснил, почему в Хабаровском крае пока мало своего мяса и молока

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев объяснил, почему в регионе сформировалась низкая обеспеченность мясом и молоком собственного производства, и рассказал о РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T09:00

2022-07-07T09:00

2022-07-07T10:45

экономика

россия

александр лукашенко

дмитрий патрушев

хабаровский край

дальний восток

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 7 июл - РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев объяснил, почему в регионе сформировалась низкая обеспеченность мясом и молоком собственного производства, и рассказал о новых проектах в этой отрасли.В Хабаровске после многолетнего перерыва прошло заседание совета ДФО под председательством зампреда правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева. Для участия в нем прибыли все губернаторы Дальнего Востока и руководители федеральных органов исполнительной власти. Среди других обсуждался вопрос обеспечения продовольственной безопасности на Дальнем Востоке. Полпред отметил, что Хабаровский край занимает последние места по обеспеченности мясом и молоком."Это все следствие того, что несколько крупных предприятий обанкротились и закончили свое существование. Кроме того, с 2019 года несколько десятков тысяч гектаров, точно больше 20 тысяч, находятся в судах. Краевое правительство буквально их только в этом году вернуло в государственную собственность", - разъяснил Дегтярев журналистам после совещания.Он добавил, что несколько сельхозпредприятий "неверно планировали" и "необязательно относились к своим договорным обязанностям". Губернатор заявил, что впоследствии с производителями будут заключать "юридически обязывающие соглашения с целевым использованием земель".В связи со сложившейся ситуацией, по словам губернатора, в ближайшие месяцы будет объявлено два крупных инвестпроекта, связанных с мясомолочным животноводством. "В том числе с участием белорусской стороны, о чем мы в Минске договорились с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, и у нас будет все налаживаться", - уточнил Дегтярев.Кроме того, глава края рассказал, что предложил передать системы мелиорации в федеральную собственность, так как их восстановление слишком затратно, и у регионов на это нет средств."И в целом у нас (в Хабаровском крае -ред.) недостаточно земель сельхозназначения, пашни в первую очередь. Связано это с переувлажнением почв, заброшенными системами мелиорации. Мы выдвинули предложение передать эти системы в федеральную собственность, как это и было раньше... Есть варианты прямых бюджетных инвестиций, это десятки миллиардов рублей. Ни один регион Дальнего Востока физически не потянет такие затраты. Есть возмещение затрат инвестора. Но инвесторы тоже должны понимать, где они возьмут эти десятки миллиардов рублей для восстановления систем мелиорации. Поэтому такое предложение мной было высказано в адрес правительства РФ в лице Юрия Петровича Трутнева", - резюмировал Дегтярев.В апреле, на встрече с главой Минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевым, губернатор сообщал, что первоочередной задачей для края стало увеличение пахотных земель. К 2026 году, по его заявлению, регион готов ввести в оборот до 30 тысяч дополнительных гектаров и создать девять агрокластеров. "Именно поэтому вплотную занялись восстановлением системы мелиорации и готовы построить два крупных мелиоративных комплекса. Сейчас ведется разработка технико-экономического обоснования проекта", - акцентировал внимание министра Дегтярев.По данным краевого правительства, мелиоративная система региона пришла в запустение. Она была построена в 1970–1980 годы и все это время имеет статус краевой собственности. При передаче земель сельхозтоваропроизводителям систему мелиорации никто не отдавал, а правительство края само не восстанавливало сооружения. В настоящее время мелиоративный комплекс края состоит из 127 систем, которыми осушается 82 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий – не более трети от общей площади. Степень износа большинства объектов – 80%, уточняют региональные власти.

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https://ria.ru/20220705/proizvodstvo-1800245020.html

https://ria.ru/20220629/proizvodstvo-1798987411.html

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экономика, россия, александр лукашенко, дмитрий патрушев, хабаровский край, дальний восток, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)