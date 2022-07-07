https://ria.ru/20220707/ebola-1800947774.html

Спецоперация выявила планы изучать вирус Эбола в Одессе, заявило Минобороны

Спецоперация выявила планы изучать вирус Эбола в Одессе, заявило Минобороны - РИА Новости, 07.07.2022

Спецоперация выявила планы изучать вирус Эбола в Одессе, заявило Минобороны

Военная спецоперация на Украине выявила документы о планах США и Украины изучать особо опасные патогены, в том числе вирус Эбола, в институте в Одессе, сообщил... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T14:59

2022-07-07T14:59

2022-07-07T14:59

специальная военная операция на украине

безопасность

здоровье - общество

украина

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Военная спецоперация на Украине выявила документы о планах США и Украины изучать особо опасные патогены, в том числе вирус Эбола, в институте в Одессе, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге в четверг."В ходе специальной военной операции были получены документы, свидетельствующие о планах компании Metabiota (США) и Украинского научно-технического центра по изучению вируса Эбола на территории Украины. Перед вами – запрос о финансировании американской стороной мероприятий по диагностике особо опасных патогенов на Украине, включая вирус Эбола. Подобные запросы являются частью стратегии США по переносу высокорискованной работы с опасными патогенами на территорию третьих стран", - сказал Кириллов.По его словам, исследования планировалось провести на базе противочумного института имени Мечникова в Одессе. "С учетом того, что болезнь не является эндемичной и, более того, ни разу не была зафиксирована на территории Украины, возникает закономерный вопрос о необходимости подобных исследований и истинных целях их проведения", - сказал генерал.Он представил отчет международной группы экспертов "Консорциум по вирусной геморрагической лихорадке", принимавших участие в борьбе с вирусом Эбола в Сьерра-Леоне в 2015 году.В соответствии с документом, сотрудники Metabiota не соблюдали регламент проведения манипуляций при обращении с заболевшими и скрывали факты привлечения к работам сотрудников Пентагона, которые использовали данную компанию как прикрытие. Основной целью этой деятельности являлось выделение высоко вирулентных вариантов вируса от заболевших и погибших, а также вывоз штаммов в США, отметил генерал.Понимая явное несоответствие деятельности Metabiota целям борьбы с распространением заболевания, координатор Всемирной организации здравоохранения по лихорадке Эбола Филипп Барбоза рекомендовал отозвать персонал компании, отметив, что крайне обеспокоен потенциальными рисками подобного сотрудничества для репутации ВОЗ.Кириллов подчеркнул, что повышенный интерес подрядчика американского военного ведомства к вирусу Эбола неслучаен: заболевание является одним из наиболее патогенных для человека. В ходе вспышки, начавшейся в 2014 году, заболело 28 тысяч человека, из них погибло более 11 тысяч, летальность составила около 40%.

https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html

https://ria.ru/20220630/biolaboratorii-1799306334.html

https://ria.ru/20211204/amerika-1762073756.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, здоровье - общество, украина, сша, одесса, министерство обороны сша, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр