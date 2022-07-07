https://ria.ru/20220707/dzhonson-1801047712.html

Уровень поддержки Джонсона обновил антирекорд

Уровень поддержки Джонсона обновил антирекорд - РИА Новости, 07.07.2022

Уровень поддержки Джонсона обновил антирекорд

Уровень поддержки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона упал до рекордных 19%, следует из данных опроса, проведенного компанией YouGov и... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T18:54

2022-07-07T18:54

2022-07-07T18:54

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Уровень поддержки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона упал до рекордных 19%, следует из данных опроса, проведенного компанией YouGov и опубликованного после его заявления об отставке.Джонсон заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина.Только 19% опрошенных имеют положительное мнение о премьер-министре, 72% имеют отрицательное мнение, отмечается в исследовании.По данным опроса, среди опрошенных, голосовавших за Джонсона на выборах в 2019 году, более половины (52%) также оценивают его отрицательно.Вместе с этим лидер оппозиции Кир Стармер получил более положительную оценку – его поддерживают 36%.За ним следует бывший министр финансов Риши Сунак, который значительно поднялся в рейтинге после решения уйти в отставку и в настоящий момент пользуется поддержкой 34% респондентов. Его преемника Надима Захави поддерживают только 19%.Бывшего главу минздрава Саджида Джавида поддерживают 31% опрошенных, в то время как его преемника Стива Барклая только 9%.Далее в рейтинге стоят глава МИД Лиз Трасс (18%), министр обороны Бен Уоллес (16%), глава МВД Прити Пател (15%) и бывший министр ЖКХ Майкл Гоув (14%)Опрос проводился компанией в 6 и 7 июля. В нем приняли участие 1687 взрослых британцев. Статистическая погрешность не указана.Ранее Джонсон заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.Менее чем за двое суток свои посты покинули около 50 сотрудников правительства, в том числе, руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав.

https://ria.ru/20220707/tori-1801022370.html

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1801011587.html

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1801009977.html

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в мире, авто, кир стармер, саджид джавид, лиз трасс, сша, европа, великобритания, отставка премьер-министра великобритании