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Кулеба поблагодарил Джонсона за поддержку Украины

Кулеба поблагодарил Джонсона за поддержку Украины - РИА Новости, 07.07.2022

Кулеба поблагодарил Джонсона за поддержку Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил объявившего о своей отставке премьера Великобритании Бориса Джонсона за поддержку Украины. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T15:24

2022-07-07T15:24

2022-07-07T15:24

в мире

борис джонсон

великобритания

украина

мид украины

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил объявившего о своей отставке премьера Великобритании Бориса Джонсона за поддержку Украины.Джонсон заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина."Благодарю Бориса Джонсона за понимание угрозы, исходящей от монстра РФ, и за то, что он всегда был лидером среди поддерживающих нас", - написал Кулеба в соцсетях.

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, борис джонсон, великобритания, украина, мид украины, дмитрий кулеба