https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800941848.html

Володин обвинил Джонсона в обстреле российских городов

Володин обвинил Джонсона в обстреле российских городов - РИА Новости, 07.07.2022

Володин обвинил Джонсона в обстреле российских городов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стоит за обстрелами российских мирных городов, таких как Белгород и Курск, заявил в своем Telegram-канале спикер... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T14:42

2022-07-07T14:42

2022-07-07T14:58

белгород

в мире

борис джонсон

великобритания

курск

вячеслав володин

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МОСКВА, 7 июл – РИА новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стоит за обстрелами российских мирных городов, таких как Белгород и Курск, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.Борис Джонсон заявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии в четверг."Борис Джонсон стоит за обстрелами наших мирных городов - Белгорода, Курска. Подданные Британии должны это знать", также он один из главных идеологов войны против России до последнего украинца". Также лидерам европейских государств стоит задуматься, к чему приводит такая политика, - написал он.- написал он.

https://ria.ru/20220707/velikobritaniya-1800943770.html

белгород

великобритания

курск

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белгород, в мире, борис джонсон, великобритания, курск, вячеслав володин