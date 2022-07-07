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Володин обвинил Джонсона в обстреле российских городов
Володин обвинил Джонсона в обстреле российских городов - РИА Новости, 07.07.2022
Володин обвинил Джонсона в обстреле российских городов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стоит за обстрелами российских мирных городов, таких как Белгород и Курск, заявил в своем Telegram-канале спикер... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:42
2022-07-07T14:42
2022-07-07T14:58
белгород
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великобритания
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вячеслав володин
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МОСКВА, 7 июл – РИА новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стоит за обстрелами российских мирных городов, таких как Белгород и Курск, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.Борис Джонсон заявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии в четверг."Борис Джонсон стоит за обстрелами наших мирных городов - Белгорода, Курска. Подданные Британии должны это знать", также он один из главных идеологов войны против России до последнего украинца". Также лидерам европейских государств стоит задуматься, к чему приводит такая политика, - написал он.- написал он.
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белгород, в мире, борис джонсон, великобритания, курск, вячеслав володин
14:42 07.07.2022 (обновлено: 14:58 07.07.2022)
Володин обвинил Джонсона в обстреле российских городов
Володин: Джонсон стоит за обстрелами Белгорода и Курска