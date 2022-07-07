https://ria.ru/20220707/draka-1801089390.html
Троих участников массовой драки в мурманском Ковдоре отправили под стражу
Троих участников массовой драки в мурманском Ковдоре отправили под стражу - РИА Новости, 07.07.2022
Троих участников массовой драки в мурманском Ковдоре отправили под стражу
Суд города Ковдора Мурманской области постановил отправить троих участников массовой драки в городе под стражу на два месяца, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T22:51
2022-07-07T22:51
2022-07-07T22:59
происшествия
ковдор
россия
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МУРМАНСК, 7 июл – РИА Новости. Суд города Ковдора Мурманской области постановил отправить троих участников массовой драки в городе под стражу на два месяца, сообщили РИА Новости в суде.В ночь на понедельник на центральной площади Ковдора произошла массовая драка у ночного клуба, четыре человека пострадали, 15 были доставлены в отделение. По предварительной информации полиции, конфликт возник на бытовой почве. Уголовное дело о массовой драке было передано в региональное СУСК по РФ. В город были направлены руководители правоохранительных органов, два заместителя губернатора.
https://ria.ru/20220620/shpionazh-1796703672.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ковдор, россия
22:51 07.07.2022 (обновлено: 22:59 07.07.2022)
Троих участников массовой драки в мурманском Ковдоре отправили под стражу
Суд Ковдора Мурманской области отправил троих участников массовой драки под стражу