https://ria.ru/20220707/draka-1801089390.html

Троих участников массовой драки в мурманском Ковдоре отправили под стражу

Троих участников массовой драки в мурманском Ковдоре отправили под стражу - РИА Новости, 07.07.2022

Троих участников массовой драки в мурманском Ковдоре отправили под стражу

Суд города Ковдора Мурманской области постановил отправить троих участников массовой драки в городе под стражу на два месяца, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T22:51

2022-07-07T22:51

2022-07-07T22:59

происшествия

ковдор

россия

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МУРМАНСК, 7 июл – РИА Новости. Суд города Ковдора Мурманской области постановил отправить троих участников массовой драки в городе под стражу на два месяца, сообщили РИА Новости в суде.В ночь на понедельник на центральной площади Ковдора произошла массовая драка у ночного клуба, четыре человека пострадали, 15 были доставлены в отделение. По предварительной информации полиции, конфликт возник на бытовой почве. Уголовное дело о массовой драке было передано в региональное СУСК по РФ. В город были направлены руководители правоохранительных органов, два заместителя губернатора.

https://ria.ru/20220620/shpionazh-1796703672.html

ковдор

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, ковдор, россия