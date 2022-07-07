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В Донецке очевидцы сообщили о столбе дыма в районе нефтебазы - РИА Новости, 07.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/donetsk-1801066818.html
В Донецке очевидцы сообщили о столбе дыма в районе нефтебазы
В Донецке очевидцы сообщили о столбе дыма в районе нефтебазы - РИА Новости, 07.07.2022
В Донецке очевидцы сообщили о столбе дыма в районе нефтебазы
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что, по сообщениям очевидцев, столб дыма возвышается над Кировским районом в районе нефтебазы. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T20:14
2022-07-07T20:14
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
кировский район
донецкая народная республика
в мире
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что, по сообщениям очевидцев, столб дыма возвышается над Кировским районом в районе нефтебазы.Ранее министерство информации Донецкой Народной республики сообщило, что украинские войска в четверг снова атаковали нефтебазу в Кировском районе Донецка."По сообщениям очевидцев, столб дыма возвышается над Кировским районом в районе нефтебазы. Подробности уточняются", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.В среду украинские войска также обстреляли нефтебазу в Донецке, из-за попадания боеприпаса на территории было зафиксировано возгорание, пожар был ликвидирован.
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донецк (днр)
кировский район
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донецк (днр), кировский район, донецкая народная республика, в мире
20:14 07.07.2022
 
В Донецке очевидцы сообщили о столбе дыма в районе нефтебазы

Мэр Донецка Кулемзин: по сообщениям очевидцев, столб дыма возвышается в районе нефтебазы

© Фото : Штаб территориальной обороны ДНРДым от обстрелов Донецка
Дым от обстрелов Донецка - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Фото : Штаб территориальной обороны ДНР
Дым от обстрелов Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что, по сообщениям очевидцев, столб дыма возвышается над Кировским районом в районе нефтебазы.
Ранее министерство информации Донецкой Народной республики сообщило, что украинские войска в четверг снова атаковали нефтебазу в Кировском районе Донецка.
"По сообщениям очевидцев, столб дыма возвышается над Кировским районом в районе нефтебазы. Подробности уточняются", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
В среду украинские войска также обстреляли нефтебазу в Донецке, из-за попадания боеприпаса на территории было зафиксировано возгорание, пожар был ликвидирован.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)Кировский районДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
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