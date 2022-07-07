https://ria.ru/20220707/donetsk-1801066818.html
В Донецке очевидцы сообщили о столбе дыма в районе нефтебазы
В Донецке очевидцы сообщили о столбе дыма в районе нефтебазы - РИА Новости, 07.07.2022
В Донецке очевидцы сообщили о столбе дыма в районе нефтебазы
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что, по сообщениям очевидцев, столб дыма возвышается над Кировским районом в районе нефтебазы. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T20:14
2022-07-07T20:14
2022-07-07T20:14
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
кировский район
донецкая народная республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797214619_0:344:1512:1195_1920x0_80_0_0_207cdf8db198dbcbf2599ae9fdf0922c.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что, по сообщениям очевидцев, столб дыма возвышается над Кировским районом в районе нефтебазы.Ранее министерство информации Донецкой Народной республики сообщило, что украинские войска в четверг снова атаковали нефтебазу в Кировском районе Донецка."По сообщениям очевидцев, столб дыма возвышается над Кировским районом в районе нефтебазы. Подробности уточняются", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.В среду украинские войска также обстреляли нефтебазу в Донецке, из-за попадания боеприпаса на территории было зафиксировано возгорание, пожар был ликвидирован.
https://ria.ru/20220707/donetsk-1801055677.html
донецк (днр)
кировский район
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797214619_0:260:1247:1195_1920x0_80_0_0_5fe9db58adf5548ed86bcfa1d4436637.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк (днр), кировский район, донецкая народная республика, в мире
В Донецке очевидцы сообщили о столбе дыма в районе нефтебазы
Мэр Донецка Кулемзин: по сообщениям очевидцев, столб дыма возвышается в районе нефтебазы