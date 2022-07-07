https://ria.ru/20220707/donetsk-1801066818.html

В Донецке очевидцы сообщили о столбе дыма в районе нефтебазы

В Донецке очевидцы сообщили о столбе дыма в районе нефтебазы - РИА Новости, 07.07.2022

В Донецке очевидцы сообщили о столбе дыма в районе нефтебазы

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что, по сообщениям очевидцев, столб дыма возвышается над Кировским районом в районе нефтебазы. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T20:14

2022-07-07T20:14

2022-07-07T20:14

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

кировский район

донецкая народная республика

в мире

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что, по сообщениям очевидцев, столб дыма возвышается над Кировским районом в районе нефтебазы.Ранее министерство информации Донецкой Народной республики сообщило, что украинские войска в четверг снова атаковали нефтебазу в Кировском районе Донецка."По сообщениям очевидцев, столб дыма возвышается над Кировским районом в районе нефтебазы. Подробности уточняются", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.В среду украинские войска также обстреляли нефтебазу в Донецке, из-за попадания боеприпаса на территории было зафиксировано возгорание, пожар был ликвидирован.

https://ria.ru/20220707/donetsk-1801055677.html

донецк (днр)

кировский район

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

донецк (днр), кировский район, донецкая народная республика, в мире