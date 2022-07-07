19:26 07.07.2022 (обновлено: 19:51 07.07.2022)
Украинские войска вновь атаковали нефтебазу в Донецке
Министерство информации ДНР сообщило об атаке ВСУ на нефтебазу в Кировском районе Донецка
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 июл — РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли нефтебазу в Донецке, написало министерство информации Донецкой Народной республики в Telegram-канале.
"ВФУ (Вооруженные формирования Украины — Прим. ред.) атаковали нефтебазу в Кировском районе Донецка", — говорится в сообщении.
Как ранее заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации, украинские боевики выпустили по столице республики пять снарядов калибра 152 миллиметра.
ВСУ также обстреляли Горловку и Доломитное, выпустив по десять снарядов калибра 122 и 152 миллиметра, добавили в ведомстве.
6 июля, 11:27"Мою внучку разорвало на три части" – дедушка погибшей в Донецке девочки Десятилетняя девочка стала жертвой артобстрела Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск во вторник 5 июля. Следственный комитет России установит личности украинских силовиков, причастных к случившемуся.
Накануне мэр города Алексей Кулемзин сообщал о попадании боеприпасы на территорию нефтебазы, в результате чего начался пожар, его удалось ликвидировать.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.