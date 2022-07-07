https://ria.ru/20220707/donetsk-1801055677.html

Украинские войска вновь атаковали нефтебазу в Донецке

Украинские войска вновь атаковали нефтебазу в Донецке - РИА Новости, 07.07.2022

Украинские войска вновь атаковали нефтебазу в Донецке

Украинские войска снова обстреляли нефтебазу в Донецке, написало министерство информации Донецкой Народной республики в Telegram-канале. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T19:26

2022-07-07T19:26

2022-07-07T19:51

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

кировский район

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

владимир путин

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ДОНЕЦК, 7 июл — РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли нефтебазу в Донецке, написало министерство информации Донецкой Народной республики в Telegram-канале."ВФУ (Вооруженные формирования Украины — Прим. ред.) атаковали нефтебазу в Кировском районе Донецка", — говорится в сообщении.Как ранее заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации, украинские боевики выпустили по столице республики пять снарядов калибра 152 миллиметра.ВСУ также обстреляли Горловку и Доломитное, выпустив по десять снарядов калибра 122 и 152 миллиметра, добавили в ведомстве.Накануне мэр города Алексей Кулемзин сообщал о попадании боеприпасы на территорию нефтебазы, в результате чего начался пожар, его удалось ликвидировать.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220706/pogibshie-1800789747.html

https://ria.ru/20220706/donetsk-1800621726.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

кировский район

украина

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), кировский район, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, владимир путин