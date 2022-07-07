Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска вновь атаковали нефтебазу в Донецке - РИА Новости, 07.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/donetsk-1801055677.html
Украинские войска вновь атаковали нефтебазу в Донецке
Украинские войска вновь атаковали нефтебазу в Донецке - РИА Новости, 07.07.2022
Украинские войска вновь атаковали нефтебазу в Донецке
Украинские войска снова обстреляли нефтебазу в Донецке, написало министерство информации Донецкой Народной республики в Telegram-канале. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T19:26
2022-07-07T19:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
кировский район
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800390936_0:112:1035:694_1920x0_80_0_0_4740321a3f3a310c1352f90318186d7f.jpg
ДОНЕЦК, 7 июл — РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли нефтебазу в Донецке, написало министерство информации Донецкой Народной республики в Telegram-канале."ВФУ (Вооруженные формирования Украины — Прим. ред.) атаковали нефтебазу в Кировском районе Донецка", — говорится в сообщении.Как ранее заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации, украинские боевики выпустили по столице республики пять снарядов калибра 152 миллиметра.ВСУ также обстреляли Горловку и Доломитное, выпустив по десять снарядов калибра 122 и 152 миллиметра, добавили в ведомстве.Накануне мэр города Алексей Кулемзин сообщал о попадании боеприпасы на территорию нефтебазы, в результате чего начался пожар, его удалось ликвидировать.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220706/pogibshie-1800789747.html
https://ria.ru/20220706/donetsk-1800621726.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
кировский район
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800390936_0:0:1059:795_1920x0_80_0_0_5d0370d401a622bd8a3a4afbd0c7f8b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), кировский район, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, владимир путин
19:26 07.07.2022 (обновлено: 19:51 07.07.2022)
 
Украинские войска вновь атаковали нефтебазу в Донецке

Министерство информации ДНР сообщило об атаке ВСУ на нефтебазу в Кировском районе Донецка

© Фото : СЦКК ДНРПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Фото : СЦКК ДНР
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 июл — РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли нефтебазу в Донецке, написало министерство информации Донецкой Народной республики в Telegram-канале.
"ВФУ (Вооруженные формирования Украины — Прим. ред.) атаковали нефтебазу в Кировском районе Донецка", — говорится в сообщении.
Погибло 109 человек, включая 6 детей: мэр Донецка о жертвах украинских обстрелов - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 19:26Специальная военная операция на Украине
Более ста жителей Донецка погибли при обстрелах ВСУ с конца февраля
Как ранее заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации, украинские боевики выпустили по столице республики пять снарядов калибра 152 миллиметра.
ВСУ также обстреляли Горловку и Доломитное, выпустив по десять снарядов калибра 122 и 152 миллиметра, добавили в ведомстве.
Мою внучку разорвало на три части – дедушка погибшей в Донецке девочки - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 11:27
"Мою внучку разорвало на три части" – дедушка погибшей в Донецке девочки Десятилетняя девочка стала жертвой артобстрела Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск во вторник 5 июля. Следственный комитет России установит личности украинских силовиков, причастных к случившемуся.
Накануне мэр города Алексей Кулемзин сообщал о попадании боеприпасы на территорию нефтебазы, в результате чего начался пожар, его удалось ликвидировать.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Кировский районУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала