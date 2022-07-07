https://ria.ru/20220707/donetsk-1801005423.html

Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 07.07.2022

Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка, выпустив девять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T17:05

2022-07-07T17:05

2022-07-07T17:05

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка, выпустив девять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.30 - населенный пункт Марьинка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено девять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что женщина и 15-летний подросток пострадали в Петровском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220707/dnr-1800940902.html

https://ria.ru/20220707/donetsk-1800939338.html

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика