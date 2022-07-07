https://ria.ru/20220707/donbass-1801092732.html
Украинские войска к 23:00 выпустили 317 боеприпасов по ДНР
Украинские войска к 23:00 выпустили 317 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 07.07.2022
Украинские войска к 23:00 выпустили 317 боеприпасов по ДНР
Украинские войска к 23.00 мск выпустили по территории Донецкой Народной Республики 317 боеприпасов, в том числе ракеты из РСЗО "Град" и снаряды "натовского"... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T23:45
2022-07-07T23:45
2022-07-07T23:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска к 23.00 мск выпустили по территории Донецкой Народной Республики 317 боеприпасов, в том числе ракеты из РСЗО "Град" и снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ранее сообщало, что 6 июля украинские войска к 22.30 мск выпустили по территории ДНР 235 боеприпасов."За сегодняшний день по состоянию на 23.00 (совпадает с мск) противник выпустил 317 боеприпасов различного типа включая РСЗО БМ-21 "Град", а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220707/makeevka-1801082434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
Украинские войска к 23:00 выпустили 317 боеприпасов по ДНР
В Донецке заявили, что украинские войска к 23:00 выпустили 317 боеприпасов по ДНР