https://ria.ru/20220707/donbass-1801092732.html

Украинские войска к 23:00 выпустили 317 боеприпасов по ДНР

Украинские войска к 23:00 выпустили 317 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 07.07.2022

Украинские войска к 23:00 выпустили 317 боеприпасов по ДНР

Украинские войска к 23.00 мск выпустили по территории Донецкой Народной Республики 317 боеприпасов, в том числе ракеты из РСЗО "Град" и снаряды "натовского"... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T23:45

2022-07-07T23:45

2022-07-07T23:45

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска к 23.00 мск выпустили по территории Донецкой Народной Республики 317 боеприпасов, в том числе ракеты из РСЗО "Град" и снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ранее сообщало, что 6 июля украинские войска к 22.30 мск выпустили по территории ДНР 235 боеприпасов."За сегодняшний день по состоянию на 23.00 (совпадает с мск) противник выпустил 317 боеприпасов различного типа включая РСЗО БМ-21 "Град", а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220707/makeevka-1801082434.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика