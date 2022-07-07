23:34 07.07.2022 (обновлено: 23:36 07.07.2022)
При обстреле села Красная Поляна в ДНР со стороны ВСУ ранены две женщины
В ДНР заявили, что при обстреле села Красная Поляна со стороны ВСУ ранены две женщины
Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Две мирные жительницы пострадали из-за обстрела украинскими войсками села Красная Поляна, включенного в зону ответственности администрации Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ранении двух гражданских лиц – женщин 1941 и 1990 годов рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) населенного пункта Красная Поляна (включен в зону ответственности администрации города Донецка)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных украинским боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.
Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.