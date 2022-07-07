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При обстреле села Красная Поляна в ДНР со стороны ВСУ ранены две женщины - РИА Новости, 07.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/donbass-1801092432.html
При обстреле села Красная Поляна в ДНР со стороны ВСУ ранены две женщины
При обстреле села Красная Поляна в ДНР со стороны ВСУ ранены две женщины - РИА Новости, 07.07.2022
При обстреле села Красная Поляна в ДНР со стороны ВСУ ранены две женщины
Две мирные жительницы пострадали из-за обстрела украинскими войсками села Красная Поляна, включенного в зону ответственности администрации Донецка, говорится в... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T23:34
2022-07-07T23:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Две мирные жительницы пострадали из-за обстрела украинскими войсками села Красная Поляна, включенного в зону ответственности администрации Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ранении двух гражданских лиц – женщин 1941 и 1990 годов рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) населенного пункта Красная Поляна (включен в зону ответственности администрации города Донецка)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных украинским боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.
https://ria.ru/20220707/donbass-1801083339.html
https://ria.ru/20220706/ukraina-1800582425.html
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, нато
23:34 07.07.2022 (обновлено: 23:36 07.07.2022)
 
При обстреле села Красная Поляна в ДНР со стороны ВСУ ранены две женщины

В ДНР заявили, что при обстреле села Красная Поляна со стороны ВСУ ранены две женщины

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Две мирные жительницы пострадали из-за обстрела украинскими войсками села Красная Поляна, включенного в зону ответственности администрации Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ранении двух гражданских лиц – женщин 1941 и 1990 годов рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) населенного пункта Красная Поляна (включен в зону ответственности администрации города Донецка)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Освобожденный Светлодарск - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
Вчера, 21:58Специальная военная операция на Украине
Число раненых в Светлодарске выросло до пяти человек
В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных украинским боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.
Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.
Последствия обстрела Харцызска. 6 июля 2022 - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 09:17Специальная военная операция на Украине
В Харцызске ранены два человека из-за обстрела снарядами натовского калибра
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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