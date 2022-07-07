https://ria.ru/20220707/donbass-1800975186.html

После разгрома ВСУ в Донбассе наступление пойдет быстрее, заявили в ДНР

После разгрома ВСУ в Донбассе наступление пойдет быстрее, заявили в ДНР - РИА Новости, 07.07.2022

После разгрома ВСУ в Донбассе наступление пойдет быстрее, заявили в ДНР

После того, как союзные войска разобьют ослабленную украинскую армию в Донбассе, наступление должно пойти намного быстрее, заявил первый заместитель министра... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T15:59

2022-07-07T15:59

2022-07-07T15:59

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. После того, как союзные войска разобьют ослабленную украинскую армию в Донбассе, наступление должно пойти намного быстрее, заявил первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов."У них оборона начинает сыпаться, потому что потери, которые они понесли, они колоссальные. И когда в Донбассе мы их разобьем, я верю, что дальше мы пойдем намного быстрее", - заявил Безсонов в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

в мире, донбасс