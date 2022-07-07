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После разгрома ВСУ в Донбассе наступление пойдет быстрее, заявили в ДНР
После разгрома ВСУ в Донбассе наступление пойдет быстрее, заявили в ДНР - РИА Новости, 07.07.2022
После разгрома ВСУ в Донбассе наступление пойдет быстрее, заявили в ДНР
После того, как союзные войска разобьют ослабленную украинскую армию в Донбассе, наступление должно пойти намного быстрее, заявил первый заместитель министра... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T15:59
2022-07-07T15:59
2022-07-07T15:59
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. После того, как союзные войска разобьют ослабленную украинскую армию в Донбассе, наступление должно пойти намного быстрее, заявил первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов."У них оборона начинает сыпаться, потому что потери, которые они понесли, они колоссальные. И когда в Донбассе мы их разобьем, я верю, что дальше мы пойдем намного быстрее", - заявил Безсонов в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс
После разгрома ВСУ в Донбассе наступление пойдет быстрее, заявили в ДНР
В ДНР заявили, что когда в Донбассе разобьют украинские войска, наступление пойдет быстрее