https://ria.ru/20220707/donbass-1800894387.html

Матвиенко: Совфед рассмотрит вопрос вхождения ДНР и ЛНР, когда потребуется

Матвиенко: Совфед рассмотрит вопрос вхождения ДНР и ЛНР, когда потребуется - РИА Новости, 07.07.2022

Матвиенко: Совфед рассмотрит вопрос вхождения ДНР и ЛНР, когда потребуется

Совет Федерации рассмотрит в рамках своих конституционных полномочий вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России, если соответствующие референдумы в... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T12:24

2022-07-07T12:24

2022-07-07T12:51

специальная военная операция на украине

политика

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

совет федерации рф

валентина матвиенко

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит в рамках своих конституционных полномочий вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России, если соответствующие референдумы в республиках будут проведены, как только потребуется, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Если жители Донецка, Луганска, других территорий, областей Украины посчитают необходимым провести референдум, выразить свою волю, мы в рамках своих конституционных полномочий, конечно же, рассмотрим этот вопрос", - сказала она на пресс-конференции.Матвиенко призвала не торопить эти события, а подождать решения сам жителей этих территорий. "Когда пройдут референдумы, а это будут решать парламенты, мы готовы в любое время собраться и рассмотреть обращения", - заявила спикер.

https://ria.ru/20220601/referendum-1792352809.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Кирилл Волков

политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко