https://ria.ru/20220707/donbass-1800894387.html
Матвиенко: Совфед рассмотрит вопрос вхождения ДНР и ЛНР, когда потребуется
Матвиенко: Совфед рассмотрит вопрос вхождения ДНР и ЛНР, когда потребуется - РИА Новости, 07.07.2022
Матвиенко: Совфед рассмотрит вопрос вхождения ДНР и ЛНР, когда потребуется
Совет Федерации рассмотрит в рамках своих конституционных полномочий вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России, если соответствующие референдумы в... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:24
2022-07-07T12:24
2022-07-07T12:51
специальная военная операция на украине
политика
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит в рамках своих конституционных полномочий вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России, если соответствующие референдумы в республиках будут проведены, как только потребуется, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Если жители Донецка, Луганска, других территорий, областей Украины посчитают необходимым провести референдум, выразить свою волю, мы в рамках своих конституционных полномочий, конечно же, рассмотрим этот вопрос", - сказала она на пресс-конференции.Матвиенко призвала не торопить эти события, а подождать решения сам жителей этих территорий. "Когда пройдут референдумы, а это будут решать парламенты, мы готовы в любое время собраться и рассмотреть обращения", - заявила спикер.
https://ria.ru/20220601/referendum-1792352809.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко
12:24 07.07.2022 (обновлено: 12:51 07.07.2022)
Матвиенко: Совфед рассмотрит вопрос вхождения ДНР и ЛНР, когда потребуется
Матвиенко: Совфед рассмотрит вопрос вхождения ДНР и ЛНР, как только потребуется