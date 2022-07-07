Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко: Совфед рассмотрит вопрос вхождения ДНР и ЛНР, когда потребуется - РИА Новости, 07.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/donbass-1800894387.html
Матвиенко: Совфед рассмотрит вопрос вхождения ДНР и ЛНР, когда потребуется
Матвиенко: Совфед рассмотрит вопрос вхождения ДНР и ЛНР, когда потребуется - РИА Новости, 07.07.2022
Матвиенко: Совфед рассмотрит вопрос вхождения ДНР и ЛНР, когда потребуется
Совет Федерации рассмотрит в рамках своих конституционных полномочий вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России, если соответствующие референдумы в... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:24
2022-07-07T12:51
специальная военная операция на украине
политика
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
совет федерации рф
валентина матвиенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797989072_848:257:3073:1508_1920x0_80_0_0_a97391307d95e330ef141ed19be53741.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит в рамках своих конституционных полномочий вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России, если соответствующие референдумы в республиках будут проведены, как только потребуется, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Если жители Донецка, Луганска, других территорий, областей Украины посчитают необходимым провести референдум, выразить свою волю, мы в рамках своих конституционных полномочий, конечно же, рассмотрим этот вопрос", - сказала она на пресс-конференции.Матвиенко призвала не торопить эти события, а подождать решения сам жителей этих территорий. "Когда пройдут референдумы, а это будут решать парламенты, мы готовы в любое время собраться и рассмотреть обращения", - заявила спикер.
https://ria.ru/20220601/referendum-1792352809.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797989072_564:166:3073:2048_1920x0_80_0_0_517814f2838e2abc919d6ba670abfa79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко
12:24 07.07.2022 (обновлено: 12:51 07.07.2022)
 
Матвиенко: Совфед рассмотрит вопрос вхождения ДНР и ЛНР, когда потребуется

Матвиенко: Совфед рассмотрит вопрос вхождения ДНР и ЛНР, как только потребуется

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБаннер с надписью "Мы – русский Донбасс!" на здании в Донецке
Баннер с надписью Мы – русский Донбасс! на здании в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Баннер с надписью "Мы – русский Донбасс!" на здании в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит в рамках своих конституционных полномочий вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России, если соответствующие референдумы в республиках будут проведены, как только потребуется, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Если жители Донецка, Луганска, других территорий, областей Украины посчитают необходимым провести референдум, выразить свою волю, мы в рамках своих конституционных полномочий, конечно же, рассмотрим этот вопрос", - сказала она на пресс-конференции.
Матвиенко призвала не торопить эти события, а подождать решения сам жителей этих территорий. "Когда пройдут референдумы, а это будут решать парламенты, мы готовы в любое время собраться и рассмотреть обращения", - заявила спикер.
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 14:17Специальная военная операция на Украине
Слуцкий надеется на присоединение Донецка, Луганска и Херсона уже в июле
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала