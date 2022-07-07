19:00 07.07.2022 (обновлено: 19:11 07.07.2022)
Додон допустил, что Молдавия передает оружие Украине через свою территорию
Додон допустил, что Молдавия обеспечивает поставку оружия Украине через свою территорию
© Sputnik / Михай Карауш
Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 7 июл – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон допускает, что официальный Кишинев может обеспечивать доставку оружия Украине через свою территорию.
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Он отмечает, что угроза безопасности Молдавии исходит только от нынешнего руководства страны, а не от России.
"Вместо этого власти Молдавии участвуют во всех антироссийских шабашах, делают антироссийские заявления, запрещают все российское, обеспечивают через молдавскую территорию логистику для снабжения украинской армии, и я уверен, что там не только дизельное топливо. Вместо того, чтобы заниматься подготовкой страны к войне с Россией, нужно начать срочные переговоры с руководством РФ, у нас есть для этого площадка СНГ, ЕАЭС", - полагает Додон.
Экс-президент Молдавии находится в настоящий момент под домашним арестом.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
США и союзники отреагировали введением многочисленных санкций в отношении Москвы и оказывают масштабную помощь Киеву в сфере обороны. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.