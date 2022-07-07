https://ria.ru/20220707/dodon-1801049372.html

Додон допустил, что Молдавия передает оружие Украине через свою территорию

Додон допустил, что Молдавия передает оружие Украине через свою территорию - РИА Новости, 07.07.2022

Додон допустил, что Молдавия передает оружие Украине через свою территорию

Экс-президент Молдавии Игорь Додон допускает, что официальный Кишинев может обеспечивать доставку оружия Украине через свою территорию. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T19:00

2022-07-07T19:00

2022-07-07T19:11

в мире

молдавия

украина

специальная военная операция на украине

владимир путин

сергей лавров

россия

евразийский экономический союз

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КИШИНЕВ, 7 июл – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон допускает, что официальный Кишинев может обеспечивать доставку оружия Украине через свою территорию."Каждый день через Молдавию на Украину идут сотни вагонов, фуры закрытые – я не исключаю, что там может быть оружие для Украины и это очень опасно, потому что нас никто не спрашивает, и мы становимся участником военных действий на Украине", - заявил Додон в эфире телеканала Publika TV.Он отмечает, что угроза безопасности Молдавии исходит только от нынешнего руководства страны, а не от России."Вместо этого власти Молдавии участвуют во всех антироссийских шабашах, делают антироссийские заявления, запрещают все российское, обеспечивают через молдавскую территорию логистику для снабжения украинской армии, и я уверен, что там не только дизельное топливо. Вместо того, чтобы заниматься подготовкой страны к войне с Россией, нужно начать срочные переговоры с руководством РФ, у нас есть для этого площадка СНГ, ЕАЭС", - полагает Додон.Экс-президент Молдавии находится в настоящий момент под домашним арестом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.США и союзники отреагировали введением многочисленных санкций в отношении Москвы и оказывают масштабную помощь Киеву в сфере обороны. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20220707/sotsialisty-1800898258.html

https://ria.ru/20220706/moldaviya-1800658247.html

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в мире, молдавия, украина, владимир путин, сергей лавров, россия, евразийский экономический союз, снг, игорь додон