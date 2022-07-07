Рейтинг@Mail.ru
Силы ДНР работают по позициям ВСУ снарядами с надписью "За детей Донбасса" - РИА Новости, 07.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/dnr-1801092522.html
Силы ДНР работают по позициям ВСУ снарядами с надписью "За детей Донбасса"
Силы ДНР работают по позициям ВСУ снарядами с надписью "За детей Донбасса" - РИА Новости, 07.07.2022
Силы ДНР работают по позициям ВСУ снарядами с надписью "За детей Донбасса"
Артиллеристы армии ДНР наносят удары по позициям украинских войск в районе населенного пункта Пески, откуда те обстреливают мирных жителей Донецка, снарядами с... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T23:35
2022-07-07T23:35
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
волноваха
донецк (днр)
вооруженные силы рф
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792835210_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b62b97063867ca4ef0696a911b5feaef.jpg
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Артиллеристы армии ДНР наносят удары по позициям украинских войск в районе населенного пункта Пески, откуда те обстреливают мирных жителей Донецка, снарядами с надписями "За детей Донбасса", передает корреспондент РИА Новости.На артиллерийских снарядах надписи - "За детей Донбасса", "За светлое будущее детей Донбасса" и "За детей Макеевки".В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных украинским боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
волноваха
донецк (днр)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792835210_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_c64b311c56424c177a577d58e61ae7ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, волноваха, донецк (днр), вооруженные силы рф, сцкк
23:35 07.07.2022
 
Силы ДНР работают по позициям ВСУ снарядами с надписью "За детей Донбасса"

Артиллеристы ДНР работают по позициям ВСУ снарядами с надписью "За детей Донбасса"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 9-го полка НМ ДНР
Военнослужащие 9-го полка НМ ДНР - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Военнослужащие 9-го полка НМ ДНР . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Артиллеристы армии ДНР наносят удары по позициям украинских войск в районе населенного пункта Пески, откуда те обстреливают мирных жителей Донецка, снарядами с надписями "За детей Донбасса", передает корреспондент РИА Новости.
"Вчера узнал, что... при обстреле Макеевки украинскими силами погибли четыре ребенка. Думаю, так поступать негуманно - стрелять по мирным жителям, уничтожать мирную инфраструктуру, как нацисты делали... Безнаказанным это не останется," - говорит один из военных.
На артиллерийских снарядах надписи - "За детей Донбасса", "За светлое будущее детей Донбасса" и "За детей Макеевки".
В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных украинским боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВолновахаДонецк (ДНР)Вооруженные силы РФСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала