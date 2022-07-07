https://ria.ru/20220707/dnr-1801092522.html

Силы ДНР работают по позициям ВСУ снарядами с надписью "За детей Донбасса"

Силы ДНР работают по позициям ВСУ снарядами с надписью "За детей Донбасса" - РИА Новости, 07.07.2022

Силы ДНР работают по позициям ВСУ снарядами с надписью "За детей Донбасса"

Артиллеристы армии ДНР наносят удары по позициям украинских войск в районе населенного пункта Пески, откуда те обстреливают мирных жителей Донецка, снарядами с... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T23:35

2022-07-07T23:35

2022-07-07T23:35

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

волноваха

донецк (днр)

вооруженные силы рф

сцкк

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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Артиллеристы армии ДНР наносят удары по позициям украинских войск в районе населенного пункта Пески, откуда те обстреливают мирных жителей Донецка, снарядами с надписями "За детей Донбасса", передает корреспондент РИА Новости.На артиллерийских снарядах надписи - "За детей Донбасса", "За светлое будущее детей Донбасса" и "За детей Макеевки".В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных украинским боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

волноваха

донецк (днр)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, волноваха, донецк (днр), вооруженные силы рф, сцкк