Силы ДНР работают по позициям ВСУ снарядами с надписью "За детей Донбасса"
Артиллеристы ДНР работают по позициям ВСУ снарядами с надписью "За детей Донбасса"
Военнослужащие 9-го полка НМ ДНР . Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Артиллеристы армии ДНР наносят удары по позициям украинских войск в районе населенного пункта Пески, откуда те обстреливают мирных жителей Донецка, снарядами с надписями "За детей Донбасса", передает корреспондент РИА Новости.
"Вчера узнал, что... при обстреле Макеевки украинскими силами погибли четыре ребенка. Думаю, так поступать негуманно - стрелять по мирным жителям, уничтожать мирную инфраструктуру, как нацисты делали... Безнаказанным это не останется," - говорит один из военных.
На артиллерийских снарядах надписи - "За детей Донбасса", "За светлое будущее детей Донбасса" и "За детей Макеевки".
В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных украинским боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.