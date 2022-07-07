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В Херсонской области нашли перевалочный пункт украинских диверсантов
В Херсонской области нашли перевалочный пункт украинских диверсантов - РИА Новости, 07.07.2022
В Херсонской области нашли перевалочный пункт украинских диверсантов
Российские силовики обнаружили в Херсоне схрон с гранатометами, а в области — перевалочный пункт украинских диверсантов, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T05:06
2022-07-07T05:06
2022-07-07T09:08
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ХЕРСОН, 7 июл — РИА Новости. Российские силовики обнаружили в Херсоне схрон с гранатометами, а в области — перевалочный пункт украинских диверсантов, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.В схроне нашли гранатометы, два десятка гранат и запалы к ним, более 1,8 тысячи патронов, два автомата Калашникова и другое оружие.Кроме того, в поселке Куйбышево под Херсоном силовики выявили перевалочный пункт украинских диверсантов."В частном доме, принадлежащем подруге одного из задержанных, был организован перевалочный пункт членов ДРГ, где ранее хранилось оружие из схрона в первом доме", — пояснил собеседник агентства.Там обнаружили еще восемь гранат и запалы к ним, комплект формы охранника, GPS-навигатор и тактический бинокль.Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта. С тех пор там регулярно находят схроны с вооружением и взрывчаткой. Кроме того, оружие и тайники добровольно сдают бывшие сотрудники украинских силовых структур.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , россия, украина, в мире
05:06 07.07.2022 (обновлено: 09:08 07.07.2022)
В Херсонской области нашли перевалочный пункт украинских диверсантов
В Херсонской области нашли перевалочный пункт украинских диверсантов и схрон с оружием
ХЕРСОН, 7 июл — РИА Новости. Российские силовики обнаружили в Херсоне схрон с гранатометами, а в области — перевалочный пункт украинских диверсантов, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
"В частном заброшенном доме в Херсоне по просьбе сотрудников погранслужбы Украины был организован схрон с вооружением, которое задержанный доставил из поселка Парутино в Николаевской области водным путем за семь тысяч гривен для последующей передачи диверсантам, которые так и не вышли на связь", — сказал он.
В схроне нашли гранатометы, два десятка гранат и запалы к ним, более 1,8 тысячи патронов, два автомата Калашникова и другое оружие.
Кроме того, в поселке Куйбышево под Херсоном
силовики выявили перевалочный пункт украинских диверсантов.
"В частном доме, принадлежащем подруге одного из задержанных, был организован перевалочный пункт членов ДРГ, где ранее хранилось оружие из схрона в первом доме", — пояснил собеседник агентства.
Там обнаружили еще восемь гранат и запалы к ним, комплект формы охранника, GPS-навигатор и тактический бинокль.
Российские военные взяли Херсонскую область
под контроль в середине марта. С тех пор там регулярно находят схроны с вооружением и взрывчаткой. Кроме того, оружие и тайники добровольно сдают бывшие сотрудники украинских силовых структур.