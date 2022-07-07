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В Херсонской области нашли перевалочный пункт украинских диверсантов

В Херсонской области нашли перевалочный пункт украинских диверсантов - РИА Новости, 07.07.2022

В Херсонской области нашли перевалочный пункт украинских диверсантов

Российские силовики обнаружили в Херсоне схрон с гранатометами, а в области — перевалочный пункт украинских диверсантов, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T05:06

2022-07-07T05:06

2022-07-07T09:08

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ХЕРСОН, 7 июл — РИА Новости. Российские силовики обнаружили в Херсоне схрон с гранатометами, а в области — перевалочный пункт украинских диверсантов, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.В схроне нашли гранатометы, два десятка гранат и запалы к ним, более 1,8 тысячи патронов, два автомата Калашникова и другое оружие.Кроме того, в поселке Куйбышево под Херсоном силовики выявили перевалочный пункт украинских диверсантов."В частном доме, принадлежащем подруге одного из задержанных, был организован перевалочный пункт членов ДРГ, где ранее хранилось оружие из схрона в первом доме", — пояснил собеседник агентства.Там обнаружили еще восемь гранат и запалы к ним, комплект формы охранника, GPS-навигатор и тактический бинокль.Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта. С тех пор там регулярно находят схроны с вооружением и взрывчаткой. Кроме того, оружие и тайники добровольно сдают бывшие сотрудники украинских силовых структур.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область , россия, украина, в мире