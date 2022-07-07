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Sotheby’s выставил на торги редкий скелет динозавра
Sotheby’s выставил на торги редкий скелет динозавра - РИА Новости, 07.07.2022
Sotheby’s выставил на торги редкий скелет динозавра
Sotheby’s выставил на торги редкий скелет динозавра, пишет Artnet. Это останки горгозавра. Пробрести их могут в том числе и в частную коллекцию. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T19:15
2022-07-07T19:15
2022-07-07T19:15
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Sotheby’s выставил на торги редкий скелет динозавра, пишет Artnet. Это останки горгозавра. Пробрести их могут в том числе и в частную коллекцию. Эстимейт лота — от пяти до восьми миллионов долларов.Представители Sotheby’s надеются, что спрос будет высоким, ведь это единственный целый скелет представителя вида, который когда-либо продавали на аукционе. А еще он очень хорошо сохранился, потому что вокруг него медленно накапливались отложения на дне доисторической реки. Нашли кости в 2018 году в штате Монтана. Высота окаменелостей — 10 футов (3,048 метра), а длина —22 фута (6,7056 метра). Горгозавры относятся к тероподовым динозаврым. Они обитали на территории нынешних западных равнин Северной Америки в позднем меловом периоде около 76 миллионов лет назад. Весили до двух тонн. Хищник — родственник тираннозавра, но жил раньше него на десять миллионов лет. Их общие черты — большая голова с острыми зубами, короткие двухпалые передние конечности. Artnet напоминает, что в этом году стало известно: скелет тиранозавра, проданный за рекордные 31,8 миллиона долларов на аукционе Christie's в октябре 2020 года, был куплен Абу-Даби для нового музея естественной истории, который откроется в 2025 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, аукцион, sotheby's
Sotheby’s выставил на торги редкий скелет динозавра
Sotheby’s выставил на торги редкий скелет динозавра за восемь миллионов долларов
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости.
Sotheby’s выставил на торги редкий скелет динозавра, пишет
Artnet. Это останки горгозавра. Пробрести их могут в том числе и в частную коллекцию.
Эстимейт лота — от пяти до восьми миллионов долларов.
Представители Sotheby’s надеются, что спрос будет высоким, ведь это единственный целый скелет представителя вида, который когда-либо продавали на аукционе.
А еще он очень хорошо сохранился, потому что вокруг него медленно накапливались отложения на дне доисторической реки. Нашли кости в 2018 году в штате Монтана.
Высота окаменелостей — 10 футов (3,048 метра), а длина —22 фута (6,7056 метра).
Горгозавры относятся к тероподовым динозаврым. Они обитали на территории нынешних западных равнин Северной Америки в позднем меловом периоде около 76 миллионов лет назад. Весили до двух тонн.
Хищник — родственник тираннозавра, но жил раньше него на десять миллионов лет. Их общие черты — большая голова с острыми зубами, короткие двухпалые передние конечности.
Artnet напоминает, что в этом году стало известно: скелет тиранозавра, проданный за рекордные 31,8 миллиона долларов на аукционе Christie's в октябре 2020 года, был куплен Абу-Даби для нового музея естественной истории, который откроется в 2025 году.