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Sotheby’s выставил на торги редкий скелет динозавра

Sotheby’s выставил на торги редкий скелет динозавра - РИА Новости, 07.07.2022

Sotheby’s выставил на торги редкий скелет динозавра

Sotheby’s выставил на торги редкий скелет динозавра, пишет Artnet. Это останки горгозавра. Пробрести их могут в том числе и в частную коллекцию. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T19:15

2022-07-07T19:15

2022-07-07T19:15

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Sotheby’s выставил на торги редкий скелет динозавра, пишет Artnet. Это останки горгозавра. Пробрести их могут в том числе и в частную коллекцию. Эстимейт лота — от пяти до восьми миллионов долларов.Представители Sotheby’s надеются, что спрос будет высоким, ведь это единственный целый скелет представителя вида, который когда-либо продавали на аукционе. А еще он очень хорошо сохранился, потому что вокруг него медленно накапливались отложения на дне доисторической реки. Нашли кости в 2018 году в штате Монтана. Высота окаменелостей — 10 футов (3,048 метра), а длина —22 фута (6,7056 метра). Горгозавры относятся к тероподовым динозаврым. Они обитали на территории нынешних западных равнин Северной Америки в позднем меловом периоде около 76 миллионов лет назад. Весили до двух тонн. Хищник — родственник тираннозавра, но жил раньше него на десять миллионов лет. Их общие черты — большая голова с острыми зубами, короткие двухпалые передние конечности. Artnet напоминает, что в этом году стало известно: скелет тиранозавра, проданный за рекордные 31,8 миллиона долларов на аукционе Christie's в октябре 2020 года, был куплен Абу-Даби для нового музея естественной истории, который откроется в 2025 году.

https://ria.ru/20220701/rodin-1799497097.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, аукцион, sotheby's