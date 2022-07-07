https://ria.ru/20220707/devushka-1800886671.html

В Подмосковье нашли тело восемнадцатилетней девушки

В Подмосковье нашли тело восемнадцатилетней девушки - РИА Новости, 07.07.2022

В Подмосковье нашли тело восемнадцатилетней девушки

Тело 18-летней девушки с колото-резаными ранениями нашли в Балашихе, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщается в Telegram-канале подмосковного РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T12:01

2022-07-07T12:01

2022-07-07T12:01

происшествия

россия

балашиха

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Тело 18-летней девушки с колото-резаными ранениями нашли в Балашихе, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ.По данным следствия, 5 июля тело потерпевшей с колото-резаными ранениями обнаружила родственница, которая пришла в квартиру из-за того, что девушка долгое время не выходила на связь."Следователем следственного отдела по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 18-летней девушки, тело которой обнаружено в квартире в микрорайоне Железнодорожный (часть 1 статья 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.Устанавливаются обстоятельства инцидента и местонахождение лица, причастного к преступлению.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, на теле девушки было 10 ранений. К убийству может быть причастен некий Вячеслав Поляков, который уже был ранее судим."По камерам наблюдения удалось выяснить, что 2 июля погибшая девушка вместе с Поляковым зашли в подъезд, через некоторое время он вышел уже один", - рассказал источник.

https://ria.ru/20220705/iznasilovanie-1800289221.html

https://ria.ru/20220618/rieltor-1796448511.html

россия

балашиха

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, балашиха, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)