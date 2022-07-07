https://ria.ru/20220707/devushka-1800886671.html
В Подмосковье нашли тело восемнадцатилетней девушки
В Подмосковье нашли тело восемнадцатилетней девушки - РИА Новости, 07.07.2022
В Подмосковье нашли тело восемнадцатилетней девушки
Тело 18-летней девушки с колото-резаными ранениями нашли в Балашихе, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщается в Telegram-канале подмосковного РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:01
2022-07-07T12:01
2022-07-07T12:01
происшествия
россия
балашиха
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Тело 18-летней девушки с колото-резаными ранениями нашли в Балашихе, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ.По данным следствия, 5 июля тело потерпевшей с колото-резаными ранениями обнаружила родственница, которая пришла в квартиру из-за того, что девушка долгое время не выходила на связь."Следователем следственного отдела по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 18-летней девушки, тело которой обнаружено в квартире в микрорайоне Железнодорожный (часть 1 статья 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.Устанавливаются обстоятельства инцидента и местонахождение лица, причастного к преступлению.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, на теле девушки было 10 ранений. К убийству может быть причастен некий Вячеслав Поляков, который уже был ранее судим."По камерам наблюдения удалось выяснить, что 2 июля погибшая девушка вместе с Поляковым зашли в подъезд, через некоторое время он вышел уже один", - рассказал источник.
https://ria.ru/20220705/iznasilovanie-1800289221.html
https://ria.ru/20220618/rieltor-1796448511.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, балашиха, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
В Подмосковье нашли тело восемнадцатилетней девушки
В подмосковной Балашихе возбудили дело после обнаружения тела восемнадцатилетней девушки