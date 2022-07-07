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В Калужской области упавшее дерево убило подростка - РИА Новости, 07.07.2022
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В Калужской области упавшее дерево убило подростка
В Калужской области упавшее дерево убило подростка - РИА Новости, 07.07.2022
В Калужской области упавшее дерево убило подростка
Подросток погиб в Калужской области в результате падения дерева, следователи проводят проверку, сообщило региональное управление СК РФ. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T23:19
2022-07-07T23:19
происшествия
калужская область
козельский район
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 7 июл - РИА Новости. Подросток погиб в Калужской области в результате падения дерева, следователи проводят проверку, сообщило региональное управление СК РФ."Региональным Следственным комитетом проводится проверка по факту смерти ребенка в деревне Дешовки Козельского района Калужской области в результате падения дерева", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУ СК.Уточняется, что днем в четверг трое подростков направлялись по аллее, расположенной на территории сельского поселения "Деревня Дешовки" к своему шалашу. Из-за сильного ветра одно из деревьев начало падать, двое подростков успели отбежать, их 15-летний друг не успел. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте."По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасность нахождения людей на аллее, где случилась трагедия", - подчёркивает СУ СК.
https://ria.ru/20220603/derevo-1792951919.html
калужская область
козельский район
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происшествия, калужская область, козельский район, следственный комитет россии (ск рф)
23:19 07.07.2022
 
В Калужской области упавшее дерево убило подростка

В Калужской области упавшее из-за сильного ветра дерево убило подростка

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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РЯЗАНЬ, 7 июл - РИА Новости. Подросток погиб в Калужской области в результате падения дерева, следователи проводят проверку, сообщило региональное управление СК РФ.
"Региональным Следственным комитетом проводится проверка по факту смерти ребенка в деревне Дешовки Козельского района Калужской области в результате падения дерева", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУ СК.
Уточняется, что днем в четверг трое подростков направлялись по аллее, расположенной на территории сельского поселения "Деревня Дешовки" к своему шалашу. Из-за сильного ветра одно из деревьев начало падать, двое подростков успели отбежать, их 15-летний друг не успел. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.
"По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасность нахождения людей на аллее, где случилась трагедия", - подчёркивает СУ СК.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
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В Рязани женщина погибла из-за упавшего на нее дерева
 
ПроисшествияКалужская областьКозельский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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