https://ria.ru/20220707/derevo-1801091627.html

В Калужской области упавшее дерево убило подростка

В Калужской области упавшее дерево убило подростка - РИА Новости, 07.07.2022

В Калужской области упавшее дерево убило подростка

Подросток погиб в Калужской области в результате падения дерева, следователи проводят проверку, сообщило региональное управление СК РФ. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T23:19

2022-07-07T23:19

2022-07-07T23:19

происшествия

калужская область

козельский район

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 7 июл - РИА Новости. Подросток погиб в Калужской области в результате падения дерева, следователи проводят проверку, сообщило региональное управление СК РФ."Региональным Следственным комитетом проводится проверка по факту смерти ребенка в деревне Дешовки Козельского района Калужской области в результате падения дерева", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУ СК.Уточняется, что днем в четверг трое подростков направлялись по аллее, расположенной на территории сельского поселения "Деревня Дешовки" к своему шалашу. Из-за сильного ветра одно из деревьев начало падать, двое подростков успели отбежать, их 15-летний друг не успел. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте."По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасность нахождения людей на аллее, где случилась трагедия", - подчёркивает СУ СК.

https://ria.ru/20220603/derevo-1792951919.html

калужская область

козельский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, калужская область, козельский район, следственный комитет россии (ск рф)