https://ria.ru/20220707/derevo-1801091627.html
В Калужской области упавшее дерево убило подростка
В Калужской области упавшее дерево убило подростка - РИА Новости, 07.07.2022
В Калужской области упавшее дерево убило подростка
Подросток погиб в Калужской области в результате падения дерева, следователи проводят проверку, сообщило региональное управление СК РФ. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T23:19
2022-07-07T23:19
2022-07-07T23:19
происшествия
калужская область
козельский район
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 7 июл - РИА Новости. Подросток погиб в Калужской области в результате падения дерева, следователи проводят проверку, сообщило региональное управление СК РФ."Региональным Следственным комитетом проводится проверка по факту смерти ребенка в деревне Дешовки Козельского района Калужской области в результате падения дерева", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУ СК.Уточняется, что днем в четверг трое подростков направлялись по аллее, расположенной на территории сельского поселения "Деревня Дешовки" к своему шалашу. Из-за сильного ветра одно из деревьев начало падать, двое подростков успели отбежать, их 15-летний друг не успел. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте."По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасность нахождения людей на аллее, где случилась трагедия", - подчёркивает СУ СК.
https://ria.ru/20220603/derevo-1792951919.html
калужская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калужская область, козельский район, следственный комитет россии (ск рф)
В Калужской области упавшее дерево убило подростка
В Калужской области упавшее из-за сильного ветра дерево убило подростка