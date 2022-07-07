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В Госдуму внесли проект об установлении Дня семьи нерабочим днем
В Госдуму внесли проект об установлении Дня семьи нерабочим днем - РИА Новости, 07.07.2022
В Госдуму внесли проект об установлении Дня семьи нерабочим днем
В Государственную думу внесли законопроект об установлении Дня семьи, любви и верности нерабочим днем. Документ опубликован в думской электронной базе. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:17
2022-07-07T13:17
2022-07-07T15:42
россия
общество
день семьи, любви и верности
госдума рф
русская православная церковь
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Государственную думу внесли законопроект об установлении Дня семьи, любви и верности нерабочим днем. Документ опубликован в думской электронной базе.Как утверждается в пояснительной записке, парламентарии предлагают сделать 8 июля выходным, при этом сохранив общее количество таких дней, предусмотренное Трудовым кодексом.В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности для "сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи".РПЦ ежегодно отмечает 8 июля день памяти святых Петра и Февронии, считавшиеся на Руси покровителями семьи и брака.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, день семьи, любви и верности, госдума рф, русская православная церковь
13:17 07.07.2022 (обновлено: 15:42 07.07.2022)
В Госдуму внесли проект об установлении Дня семьи нерабочим днем
В Госдуму внесли законопроект об установлении Дня семьи, любви и верности нерабочим днем