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В Госдуму внесли проект об установлении Дня семьи нерабочим днем

В Госдуму внесли проект об установлении Дня семьи нерабочим днем - РИА Новости, 07.07.2022

В Госдуму внесли проект об установлении Дня семьи нерабочим днем

В Государственную думу внесли законопроект об установлении Дня семьи, любви и верности нерабочим днем. Документ опубликован в думской электронной базе. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T13:17

2022-07-07T13:17

2022-07-07T15:42

россия

общество

день семьи, любви и верности

госдума рф

русская православная церковь

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Государственную думу внесли законопроект об установлении Дня семьи, любви и верности нерабочим днем. Документ опубликован в думской электронной базе.Как утверждается в пояснительной записке, парламентарии предлагают сделать 8 июля выходным, при этом сохранив общее количество таких дней, предусмотренное Трудовым кодексом.В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности для "сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи".РПЦ ежегодно отмечает 8 июля день памяти святых Петра и Февронии, считавшиеся на Руси покровителями семьи и брака.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, день семьи, любви и верности, госдума рф, русская православная церковь