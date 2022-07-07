https://ria.ru/20220707/delo-1801030103.html

В Подмосковье пресекли работу крупной нарколаборатории

В Подмосковье пресекли работу крупной нарколаборатории - РИА Новости, 07.07.2022

В Подмосковье пресекли работу крупной нарколаборатории

В рамках дела против проректора Российской таможенной академии удалось пресечь деятельность крупной нарколаборатории, организатор и пособники задержаны,... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T18:03

2022-07-07T18:03

2022-07-07T18:36

россия

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В рамках дела против проректора Российской таможенной академии удалось пресечь деятельность крупной нарколаборатории, организатор и пособники задержаны, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России.Отмечалось, что проректор таможенной академии в Подмосковье приобрел два килограмма наркотиков, расфасовал и продавал через даркнет, ему предъявлено обвинение в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере."В результате совместной работы оперативных сотрудников Управления "К" СЭБ ФСБ России и следователей ГСУ СК России по Московской области удалось установить место производства запрещенных веществ, где обвиняемый приобретал наркотики. Таким образом в ходе операции пресечена деятельность крупной нарколаборатории, организатор и его пособники задержаны, изъято свыше 750 литров наркосодержащей жидкости и прекурсоров, 62 килограмма мефедрона и дорогостоящее оборудование", - говорится в сообщении.В настоящее время возбуждено уголовное дело, задержанным в ближайшее время будет предъявлено обвинение.

https://ria.ru/20220706/narkotiki-1800682257.html

россия

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пресечена деятельность крупной нарколаборатории в Подмосковье. Видео СК РФ В рамках дела против проректора Российской таможенной академии удалось пресечь деятельность крупной нарколаборатории, организатор и пособники задержаны, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. 2022-07-07T18:03 true PT2M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)