https://ria.ru/20220707/delo-1801030103.html
В Подмосковье пресекли работу крупной нарколаборатории
В Подмосковье пресекли работу крупной нарколаборатории - РИА Новости, 07.07.2022
В Подмосковье пресекли работу крупной нарколаборатории
В рамках дела против проректора Российской таможенной академии удалось пресечь деятельность крупной нарколаборатории, организатор и пособники задержаны,... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T18:03
2022-07-07T18:03
2022-07-07T18:36
россия
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В рамках дела против проректора Российской таможенной академии удалось пресечь деятельность крупной нарколаборатории, организатор и пособники задержаны, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России.Отмечалось, что проректор таможенной академии в Подмосковье приобрел два килограмма наркотиков, расфасовал и продавал через даркнет, ему предъявлено обвинение в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере."В результате совместной работы оперативных сотрудников Управления "К" СЭБ ФСБ России и следователей ГСУ СК России по Московской области удалось установить место производства запрещенных веществ, где обвиняемый приобретал наркотики. Таким образом в ходе операции пресечена деятельность крупной нарколаборатории, организатор и его пособники задержаны, изъято свыше 750 литров наркосодержащей жидкости и прекурсоров, 62 килограмма мефедрона и дорогостоящее оборудование", - говорится в сообщении.В настоящее время возбуждено уголовное дело, задержанным в ближайшее время будет предъявлено обвинение.
https://ria.ru/20220706/narkotiki-1800682257.html
россия
московская область (подмосковье)
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Пресечена деятельность крупной нарколаборатории в Подмосковье. Видео СК РФ
В рамках дела против проректора Российской таможенной академии удалось пресечь деятельность крупной нарколаборатории, организатор и пособники задержаны, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России.
2022-07-07T18:03
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PT2M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
18:03 07.07.2022 (обновлено: 18:36 07.07.2022)
В Подмосковье пресекли работу крупной нарколаборатории
По делу против проректора Российской таможенной академии пресекли работу нарколаборатории